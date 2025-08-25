Gaudu vince la terza tappa della Vuelta 2025. Ordine d'arrivo e classifica generale

Ceres, 25 agosto 2025 - La tappa 3 della Vuelta 2025 è l'ultima completamente su suolo italiano, nonché il secondo arrivo in salita, seppur solo di quarta categoria (ma preceduta da una di seconda categoria e, in generale, da tanti strappi non segnati come GPM). Sembra una giornata molto adatta ai corridori da Classiche e, non a caso, tutti guardano a Mads Pedersen, Jasper Philipsen e anche Filippo Ganna, che 'gioca in casa', come possibili favoriti. Poi c'è la maglia rossa Jonas Vingegaard, finora in questa Vuelta 2025 in veste da cannibale come il suo rivale (ma assente) Tadej Pogacar è abituato a fare: il danese sprinta anche al traguardo volante, prima di andare a caccia della doppietta dopo il successo di ieri. Stavolta il numero non riesce al favorito numero uno, beffato da un David Gaudu in grande spolvero che grazie a questo successo, il terzo totale nella corsa spagnola, lo affianca in classifica generale, pur senza strappargli il simbolo del primato per il calcolo dei piazzamenti: sorride il francese e sorride ancora di più la sua Groupama-FDJ, che appena ieri aveva perso per una caduta il luogotenente Guillaume Martin. A proposito di beffa, mastica amaro un furente Pedersen, ma ancora di più lo fa la sua Lidl-Trek: ieri era toccato a Giulio Ciccone (oggi quarto), mentre stavolta è il danese a finire al secondo posto, tra l'altro dopo una giornata spesa dalla formazione statunitense con il motore a tutta principalmente per riprendere una fuga in cui figurava anche Alessandro Verre, che torna in possesso della maglia a pois. La tappa 4, la Susa-Voiron, segna l'addio della Vuelta 2025 all'Italia e l'approdo in Francia dopo 206,7 km molti complessi in particolare nella prima parte, con 3 GPM da scalare, per 2919 metri di dislivello.

La cronaca della tappa 3 della Vuelta 2025

La corsa riparte dalla San Maurizio Canavese-Ceres: 134,6 km con altri 2 GPM da scalare, per 1996 metri di dislivello. Al foglio firma non ci sono né Jorge Arcas (Movistar Team) né Axel Zingle (Visma-Lease a Bike), ieri coraggiosamente ripartito dopo la lussazione alla spalle rimediata nella caduta che, tra gli altri, aveva coinvolto pure il capitano (e futuro vincitore di tappa) Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike). Ci sono invece Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels), Sean Quinn (EF Education-EasyPost), Luca Van Boven (Intermarché-Wanty) e Patrick Gamper (Team Jayco AlUla), che formano la fuga di giornata. Fuga che si smembra fin dalle prime rampe della salita di Issiglio (Morris) (5,5 km con una pendenza media del 6,5% e massima del 16%): Verre, in maglia a pois nonostante il vero padrone sia Vingegaard, scatta e si porta dietro il solo Quinn, riuscendo a batterlo alla volata dello scollinamento e diventando quindi il nuovo leader della classifica riservata agli scalatori. Il traguardo volante di Cuorgnè premia invece Quinn, senza che Verre opponga resistenza: Gamper e Van Boven intanto vengono riassorbiti dal plotone. A tal riguardo, alle spalle dei due esiste anche lo sprint del gruppo, che premia Mads Pedersen (Lidl-Trek), in teoria il grande favorito di giornata: curiosamente, sprinta anche Vingegaard, che si piazza quinto. Durante l'ascesa di San Colombano Belmonte (1,5 km con una pendenza media del 5,3%), non segnalata come GPM, Esteban Chaves (EF Education-EasyPost) si ferma per una foratura: proprio in zona, curiosamente, c'è il fan club dedicato ad Egan Bernal (Ineos Grenadiers), che all'alba della sua carriera aveva vissuto in zona. Sull'ennesimo strappo di un finale ricco di saliscendi, quello di Rivara (0.5 km con una pendenza media del 4,7%), a 38 km dal traguardo Quinn stacca Verre, che viene presto ripreso dal gruppo. Intanto un'altra caduta coinvolge Harold Martin Lopez (XDS Astana Team) e Jardi Van Der Lee (EF Education-EasyPost). Intanto, Quinn deve fare i conti con lo strappo di Corio (1,8 km con una pendenza media del 5,9%), a sua volta non segnalata come GPM nonostante la difficoltà oggettiva: a 18 km dal traguardo, finisce il tentativo in avanscoperta anche di Quinn. Il gruppo ormai compatto si prepara per un finale in salita, seppur nel contesto di un GPM di quarta categoria, quello verso Ceres (2,6 km con una pendenza media del 3,6%): tra i papabili favoriti di giornata salta Jasper Philipsen (Alpecin-Deceuninck), che si stacca a coronamento di una giornata complicatissima. Di pari passo con l'aumento della difficoltà della salita, lievita anche il caos in gruppo, che si spezza, con Pedersen e Vingegaard a darsele di santa ragione. Tra i due litiganti, il terzo gode ed è il sorprendente David Gaudu (Grouapama-FDJ), che conferma i segnali di rinascita dopo una stagione, la scorsa, estremamente deludente. Fa festa anche la sua Groupama-FDJ, che risponde al meglio alla sfortuna di aver perso ieri per una caduta Guillaume Martin (Groupama-FDJ), un'altra freccia interessante al proprio arco.

Ordine d'arrivo tappa 3 Vuelta 2025

1) David Gaudu (GFC) in 2h59'24" 2) Mads Pedersen (LTK) st 3) Jonas Vingegaard (TVL) st 4) Giulio Ciccone (LTK) st 5) Jordan Labrosse (DAT) st 6) Orluis Aular (MOV) st 7) Santiago Buitrago (TBV) st 8) Egan Bernal (IGD) st 9) Bjorn Koerdt (TPP) st 10) Jai Hindley (RBH) st

Classifica generale Vuelta 2025

1) Jonas Vingegaard (TVL) in 10h55'36" 2) David Gaudu (GFC) st 3) Giulio Ciccone (LTK) +8" 4) Egan Bernal (IGD) +14" 5) Tom Pidcock (Q36) +16" 6) Jai Hindley (RBH) +16" 7) Santiago Buitrago (TBV) +16" 8) Matteo Jorgenson (TVL) +16" 9) Juan Ayuso (UAD) +16" 10) Valentin Paret-Peintre (SOQ) +16"