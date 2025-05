Giro d’Italia 2025 tappa 12: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Castelnovo ne’ Monti, 21 maggio 2025 – Il graffio di Richard Carapaz nell’undicesima tappa del Giro d’Italia 2025. Dopo aver pagato dazio nella cronometro di Pisa, l’ecuadoregno ha piazzato la stoccata in solitaria verso Castelnovo ne’ Monti, non tanto per la generale, ha guadagnato pochi secondi, quanto per la vittoria di tappa, meritata per il coraggio e per la tattica della EF. Poco dietro il gruppetto dei migliori guidato dalla maglia rosa Isaac Del Toro e una generale con poche variazioni, se non appunto le tre posizioni guadagnate da Carapaz oggi sesto a 1’56” dalla vetta. Il Giro proseguirà giovedì dall’Emilia alla Lombardia con una tappa che dovrebbe premiare i velocisti.

Percorso

Tappa di 172 chilometri da Modena a Viadana, probabilmente adatta alle ruote veloci del gruppo. Vero è che la prima parte di percorso è mossa, ma poi circa 70 chilometri di pianura verso l’arrivo dovrebbero aiutare le squadre dei velocisti a propiziare un arrivo in volata. Nella prima parte si transita da casa Ferrari, in quel di Maranello, poi Fiorano, Sassuolo, fino al Gpm di terza categoria a Basio al chilometro 45. Qui parte un lungo tratto di continui sali e scendi sulle colline di Reggio Emilia, con passaggio al traguardo volante di Felina e al Gpm di Borsea al chilometro 96 di corsa. E’ l’ultima asperità, facile, di un percorso che poi spiana tra le province di Parma, Reggio, Cremona e infine Mantova. Ultimi 3 chilometri con praticamente solo l’ultima curva a circa 500 m all’arrivo. Strade larghe, asfaltate e ben mantenute. Retta finale di 450 m su asfalto larghezza 8 m.

Favoriti

Tappa da volata di gruppo. Partirà una fuga iniziale, sfruttando i gpm in avvio, ma i settanta chilometri di pianura verso Viadana daranno modo al gruppo di ricompattare la corsa. E allora occhio ai velocisti, partendo dalla maglia ciclamino Mads Pedersen, passando per Olav Kooji, Casper Van Uden, poi i soliti Wout Van Aert, se farà la volata, Orluis Aular, Kaden Groves, Corbin Strong e Sam Bennett.

Orari tv

La dodicesima tappa del Giro d’Italia si disputa giovedì 22 maggio con partenza da Modena alle 13.15 e arrivo stimato a Viadana tra le 17.04 e le 17.26 con una media oraria compresa tra i 43 e i 47 km/h.

Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, a partire dalle 12.30, poi passaggio su Rai Due dalle 14 con telecronaca di Pancani, Genovesi e Garzelli. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn. Telecronaca di Gregorio-Magrini.