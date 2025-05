Giro d’Italia 2025, tappa 18: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Bormio, 28 maggio 2025 – La firma di Isaac Del Toro nella diciassettesima tappa del Giro d’Italia 2025 e una ultima settimana che si preannuncia entusiasmante. A Bormio vittoria del messicano, che ha rimpinguato, seppur di poco, il proprio primato in classifica, in una tappa che ha visto la crisi di Tiberi, ormai fuori dai giochi, e un ritardo di oltre un minuto per Egan Bernal. Tutti vicini gli altri, con anche i nostri Pellizzari e Caruso a giocarsi un piazzamento in top ten. Dopo due tappe di alta montagna, il Giro d’Italia 2025 riparte da Morbegno per una frazione che dovrebbe consentire al gruppo di rifiatare. O arriverà una fuga oppure si arriverà in volata.

Percorso

Si rifiata un po’ al Giro 2025 dopo due tappe di montagna e vista delle ultime battaglie tra venerdì e sabato. La frazione di giovedì non dovrebbe creare sconquassi in classifica nei 144 chilometri da Morbegno a Cesano Maderno. Ci sono tre Gpm, ma lontani dal traguardo e non consentiranno grandi attacchi. Si scala prima il seconda categoria di Parlasco (7.6 chilometri con massime dell’11%), segue tratto vallonato per arrivare al terza categoria di Colle Balisio, nulla di particolarmente duro, poi discesa fino a Pescate, dove parte il Ravellino di terza categoria situato al chilometro 78 di corsa. L’ultimo strappo è invece il Sirtori al chilometro 87. Il finale è di pianura per circa 40 chilometri verso Cesano Maderno. Circuito finale di circa 13 km pianeggianti caratterizzato da diverse curve ad angolo retto a spezzare i rettilinei. Ultimi 3 km con solo due curve, l’ultima immette nel rettilineo d’arrivo di 750 m su asfalto, larghezza 8 m

Favoriti

La prima parte di tappa dovrebbe premiare una fuga e tutto si deciderà sulle energie rimaste in gruppo. Qualche squadra con un velocista di livello potrebbe tentare di tenere chiusa la corsa, sfruttando gli ultimi quaranta chilometri per riprendere i fuggitivi. Proviamo ad azzardare un arrivo in volata con favoriti Mads Pedersen, Olav Kooji, Casper Van Uden, Orluis Aular, Kaden Groves e Corbin Strong.

Orari tv

La diciottesima tappa del Giro d’Italia 2025 si disputa giovedì 29 maggio con orario di partenza alle 13.50 e una media oraria compresa tra i 43 e i 47 km/h: la corsa dovrebbe arrivare a Cesano Maderno tra le 17.01 e le 17.21. Prevista la doppia diretta tv. Live in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale, a partire dalle 13, poi passaggio su Rai Due alle 14 con telecronaca di Pancani e Garzelli. In streaming su Raiplay. Diretta a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Discovery Plus e Dazn, con telecronaca di Gregorio-Magrini. Leggi anche - Giro 2025, il graffio di Del Toro a Bormio