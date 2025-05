Giro 2025 tappa 6: percorso, favoriti e orari tv

Matera, 14 maggio 2025 – Ancora il sigillo di Mads Pedersen al Giro 2025. La maglia rosa ha vinto anche la tappa di Matera, nonostante un finale insidioso, sconfiggendo in volata l’italiano Edoardo Zambanini e il britannico Thomas Pidcock, confermando un grande stato di forma. Non è successo nulla in ottica classifica generale tra i big e il danese ha ampliato il suo margine su Roglic, con la possibilità di restare in rosa anche nella sesta tappa con arrivo a Napoli. Dalla settima, invece, si farà sul serio con le prime vere salite del Giro e la perderà, ma l’alfiere della Lidl Trek può dirsi soddisfatto di questo inizio marcato dalla sua superiorità. E anche nella Potenza-Napoli il suo nome sarà il principale candidato alla vittoria.

Percorso

È la tappa più lunga del Giro 2025. Partenza da Potenza in direzione Irpinia e arrivo a Napoli dopo 227 chilometri. Percorso mosso nella prima parte, facile nella seconda. C’è il Valico di Monte Carruozzo, che sarebbe una salita non banale, ma è piazzata molto lontano dal traguardo. Sono 19.9 chilometri con pendenze massime dell’11%. Vetta situata al chilometro 56. Si entra dunque in provincia di Avellino con un tratto vallonato fatto di sali e scendi fino alla salita di terza categoria di Monterforte Irpino al chilometro 145. E’ l’ultima asperità di giornata e non dovrebbe fare selezione. Dopo l’ingresso in provincia di Napoli si susseguono gli abitati con i consueti ostacoli al traffico come rotatorie, spartitraffico e gli ultimi 45 km sono interamente cittadini in un susseguirsi di centri abitati senza soluzione di continuità. Prima di entrare in Napoli si percorrono circa 20 km in superstrada. Finale nella città di Napoli su strade ampie e asfaltate, ma sempre in pianura.

Favoriti

Appare una tappa per velocisti. La prima parte di percorso farà partire una fuga, ma c’è modo di riprenderla nel tratto pianeggiante verso Napoli. Le squadre dei velocisti si organizzeranno. Favoriti Mads Pedersen, Casper Van Uden, Olav Kooji, Kaden Groves, Sam Bennett, Corbin Strong e Paul Magnier. Tra gli italiani occhi su Stefano Oldani della Cofidis.

Orari e dove vederla in tv

La sesta tappa del Giro d’Italia 2025 si disputa giovedì 15 maggio con orario di partenza alle 11.30 da Potenza, con passaggio sul Gpm di Valico di Monte Carruozzo tra le 13.11 e le 13.21, e passaggio sul Monteforte Irpino tra le 15.12 e le 15.34. Arrivo previsto a Napoli tra le 17 e le 17.31. Diretta su Raisport Hd, canale 58 del digitale, a partire dalle 10.45, poi passaggio su Rai Due dalle 14 per il finale di tappa con telecronaca di Pancani, Garzelli e Genovesi. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio, Magrini e Belli e in streaming su Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Giro 2025, Pedersen fa tris a Matera: maglia rosa consolidata