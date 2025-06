Giro del Delfinato oggi: Pogacar stacca ancora Vingegaard, Evenepoel a picco. Classifica e ordine d’arrivo tappa 7

Valmeinier 1800 (Francia), 14 giugno 2025 - La tappa 7 del Giro del Delfinato 2025 vede Tadej Pogacar calare un tris che sa quasi di ipoteca della vittoria finale. Come un po' da copione, lo sloveno parte sull'ultima salita di giornata, per la precisione a 11,5 km dal traguardo, e stacca i rivali, seppur con qualche differenza rispetto a ieri: se Remco Evenepoel naufraga ancora presto, stavolta Jonas Vingegaard resta a distanza di sicurezza e nel finale, con uno sforzo molto al limite, addirittura si fa molto vicino al campione iridato, che comunque appone l'ennesimo sigillo su una corsa di cui è sempre più padrone e lo fa mollando qualcosa negli ultimi 300 metri, come aveva preannunciato ieri anche con il fine di provare già a conservare energie in vista del Tour de France 2025. Cresce rispetto a ieri Vingegaard, ma delude e lascia molti interrogativi la sua Visma-Lease a Bike: Sepp Kuss, in fuga dal mattino, una volta rientrato in gruppo non riesce a dare una mano come nei giorni d'oro nei quali era il miglior gregario al mondo e Matteo Jorgenson va presto in crisi, perdendo anche diverse posizioni in classifica generale. Sull'ultimo gradino del podio di giornata e dell'intera graduatoria si issa ancora Florian Lipowitz, la sorpresa più positiva dell'intero Giro del Delfinato 2025, tra l'altro con vista sulla Grande Boucle. Ci sono i tre 'alieni', ma c'è anche il tedesco, che riesce per ora a scrollare dalla top 3 annunciata alla vigilia un Evenepoel che quando la strada sale fatica, lasciando non pochi dubbi su quei chili volutamente persi proprio con il fine di performare meglio. La tappa 8, nonché l'ultima, sarà la Val-d'Arc-Val-Cenis-Plateau du Mont-Cenis: 133,3 km con 6 GPM da scalare e altri 3.540 metri di dislivello per definire la classifica generale finale. Sarà poker di Pogacar, con annesso sigillo definitivo su una corsa che, strano a dirsi, ancora gli manca nel suo palmares, oppure Vingegaard tenterà la rimonta proprio nelle ultime curve? Il duello tra scatti, controscatti e qualche scaramuccia dialettica promette bene per domani e, in generale, per luglio.

La cronaca della tappa 7 del Giro del Delfinato 2025

La corsa entra nel vivo con la Grand-Aigueblanche-Valmeinier 1800 di 131,6 km: da scalare 3 GPM di Hors Catégorie, tra i quali quello che porta all'arrivo. Pronti, via e partono i tentativi di fuga, che poi si forma nelle figure di Clément Braz Afonso (Grouapama-FDJ), Santiago Buitrago, Torstein Traeen (Bahrain Victorious), Romain Bardet, Romain Combaud, Juan Guillermo Martinez (Team Picnic PostNL), Jordan Jegat (Team TotalEnergies), Louis Meintjes (Intermarché-Wanty), Sepp Kuss (Visma-Lease a Bike), Ben Healy (EF Education-EasyPost), Alexey Lutsenko (Israel-PremierTech), Valentin Paret-Peintre (Soudal Quick-Step), Bruno Armirail (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Andreas Leknessund (Uno-X Mobility), Ivan Romeo (Movistar Team) e Sergio Higuita (XDS Astana Team), che passa per primo sul Col de la Madeleine (24,6 km con una pendenza media del 6,2%). Tocca poi al Col de la Croix de Fer (22,4 km con una pendenza media del 6,9% e massima dell'11%), prima del quale Lutsenko si stacca dalla fuga prima di rientrare così come Meintjes, fermato momentaneamente da un guaio meccanico: chi perde davvero contatto dalla fuga è invece Paret-Peintre, mentre lo scollinamento premia Buitrago. Guillaume Martin-Guyonnet (Groupama-FDJ) prova ad evadere dal gruppo: la missione riesce e ne beneficia pure Romeo, che si era staccato dalla fuga. Lo spagnolo torna poi a perdere contatto insieme a Leknessund e Armirail. In discesa si avvantaggia Bardet, inseguito a una decina di chilometri di distanza da Martinez, Buitrago ed Higuita: il resto della fuga è ormai preda del gruppo, che controlla la situazione a distanza di circa 50". Bardet passa per primo al traguardo volante di Saint-Michel-de-Maurienne, che precede l'inizio della salita finale di Valmeinier 1800 (16,5 km con una pendenza media del 6,7%): a 12 km dal traguardo torna ad attaccare Kuss. A 11,5 km dalla fine parte poi Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG): inizialmente replica Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), mentre Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) resta più attardato. Il belga va subito in difficoltà, mentre il danese, liberatosi della compagnia di Florian Lipowitz (Red Bull-Bora-Hansgrohe), si riporta sotto al campione iridato. I distacchi e la situazione si cristallizzano: davanti, e non è una novità, Pogacar, seguito a oltre 20" da Vingegaard: poi, il primo degli umani, è Lipowitz, con il drappello con Evenepoel ancora più attardato. Nulla più cambia: vince ancora Pogacar, ed è la terza volta in questo Giro del Delfinato 2025, anche se alle sue spalle si avvicina di molto Vingegaard grazie a un grande sforzo nel finale. Terzo è Lipowitz: curiosamente lo stesso podio di ieri, nonché quello di una classifica generale sempre più cristallizzata. In attesa dei botti finali di domani.

Ordine d'arrivo tappa 7 Giro del Delfinato 2025

1) Tadej Pogacar (UAD) in 4h10'00"

2) Jonas Vingegaard (TVL) +14"

3) Florian Lipowitz (RBH) +1'21"

4) Tobias Halland Johannessen (UXM) +2'26"

5) Remco Evenepoel (SOQ) +2'39"

6) Ben Tulett (TVL) +3'48"

7) Enric Mas (MOV) +3'48"

8) Emanuel Buchmann (COF) +3'51"

9) Cristian Rodriguez (IGD) +3'51"

10) Guillaume Martin-Guyonnet (GFC) +3'51"

Classifica generale Giro del Delfinato 2025

1) Tadej Pogacar (UAD) in 25h44'58"

2) Jonas Vingegaard (TVL) +1'01"

3) Florian Lipowitz (RBH) +2'21"

4) Remco Evenpoel (SOQ) +4'11"

5) Tobias Halland Johannessen (UXM) +5'55"

6) Paul Seixas (DAT) +6'50"

7) Matteo Jorgenson (TVL) +7'18"

8) Ben Tulett (TVL) +7'24"

9) Carlos Rodriguez (IGD) +7'41"

10) Enric Mas (Mov) +7'43"