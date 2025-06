Giro del Delfinato 2025, Pogacar: "Le gambe girano bene e mi sento pronto per il Tour"

Combloux (Francia), 13 giugno 2025 - Non svegliare il Tadej Pogacar che dorme o che, per la precisione, per una volta si mostra più umano e meno alieno: la deludente performance a cronometro sembra aver pungolato nel vivo lo sloveno, che a distanza di due giorni, all'arrivo delle prime vere salite del Giro del Delfinato 2025, si riscatta con gli interessi staccano Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel e, ovviamente, tutti gli altri rivali di oggi e del Tour de France 2025.

Le dichiarazioni di Pogacar

Proprio alla Grande Boucle si ricollegavano ricordi tutt'altro che eccelsi del campione iridato in queste zone. Eppure, Pogacar non si fa influenzare e, dopo la debacle del 2023, oggi fa della Cote de Domancy il trampolino di lancio dell'attacco che gli vale la vittoria di tappa e la riconquista della maglia gialla a spese di un Evenepoel in crisi nera forse anche a causa della caduta di ieri. Eppure, almeno a sentire proprio lo sloveno, il piano tappa dell'UAE Team Emirates-XRG forse era un altro. "Oggi avevamo il nostro piano ma poi la Visma-Lease a Bike ha alzato il ritmo sulla salita di prima categoria. A quel punto la squadra è stata fortissima, sia Tim Wellens che Pavel Sivakov e Jhonatan Narvaez, ma in generale tutti hanno fatto un lavoro incredibile". In effetti, la contromossa dell'UAE Team Emirates-XRG è stata mandare i suoi a tirare per lanciare lo scatto bruciante di Pogacar, arrivato sulla Cote de Domancy. "Giunti nel finale io mi sentivo bene e abbiamo deciso di affrontare la salita a tutta sin dall'inizio, dove c'era il tratto più impegnativo. Sapevamo di non avere nulla da perdere e solo da guadagnare e alla fine è andata esattamente così". Dunque, in attesa delle ultime due durissime tappe del Giro del Delfinato 2025, tutto è bene quel che finisce bene per Pogacar: compresa quella cronometro un po' così di mercoledì che aveva lasciato sensazioni non eccellenti in vista del Tour de France 2025. "Mi sentivo molto bene e quando ho attaccato ho usato tutte le mie energie. Sapevo che dopo lo scatto avrei dovuto affrontare ancora circa un quarto d'ora di sforzo e quindi mi sono dovuto gestire ma le sensazioni erano quelle che volevo e le gambe hanno girato molto bene". Pogacar tira un sospiro di sollievo, pur senza dimenticare che qualcosa prima della Grande Boucle andrà rifinito a livello di preparazione specialmente con riguardo proprio alle prove contro il tempo: intanto però staccare Evenepoel e soprattutto Vingegaard fa comunque molto morale. "Sono molto felice di questo risultato e anche di aver guadagnato 1' su Vingegaard. Dopo la cronometro ero chiaramente preoccupato anche perché adesso sto cercando di capire dove perdo tempo nelle corse contro il tempo. Questa sarà una sfida per me e per la squadra per migliorare ulteriormente ma in ogni caso la condizione c'è e ora bisogna risparmiarsi in vista del Tour de France".

