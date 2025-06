Giro del Delfinato 2025, Pogacar: "Vittoria bellissima: una corsa in meno nella lista"

Roma, 15 giugno 2025 - Un'altra corsa si aggiunge al carniere di Tadej Pogacar: si tratta del Giro del Delfinato 2025, vinto oggi dopo aver già portato a casa 3 tappe nel corso di una settimana molto feconda. Il computo totale recita ora 99 successi in carriera, e l'impressione è che lo sloveno per la fatidica quota 100 abbia quasi volutamente dato appuntamento al Tour de France 2025.

Le dichiarazioni di Pogacar

Prima però il corridore dell'UAE Team Emirates-XRG, dopo qualche giorno di meritato riposo, dovrà affinare la preparazione perché, strano a dirsi, non tutto ha funzionato nella corsa del sud-est della Francia, che da oggi intanto è finita nel suo già ricchissimo palmares. "Vincere questa corsa mi dà una sensazione fenomenale. E' un'altra corsa che posso togliere dalla mia lista ed era un obiettivo fin dal 2020. Ricordo ancora quanto fu dura quella settimana. Tornarci dopo così tanti anni con questa condizione, prima del Tour de France, è una cosa che mi rende felice. E' stata una bella vittoria". Pogacar si riferisce al Giro del Delfinato 2020, chiuso al quarto posto faticando decisamente molto più di oggi: altri tempi per lo sloveno, che però allora, a distanza di poche settimane, avrebbe vinto il Tour de France da semisconosciuto. Quello stesso Tour de France grande obiettivo anche oggi. "Sicuramente è una bella spinta per il morale in vista della Grande Boucle ed è anche qualcosa in più dal punto di vista mentale per tutta la squadra. Adesso comunque - continua Pogacar - ci prendiamo un po' di riposo e poi magari guarderemo con attenzione alla questione cronometro, anche se non c'è molto tempo". In una settimana quasi perfetta, il neo è stata proprio quella prova contro il tempo costata allo sloveno 21" di distacco da Jonas Vingegaard e addirittura 49" da Remco Evenepoel. "Mercoledì avevo accusato un grande ritardo, ma guardando al profilo delle tappe del fine settimana, si vedeva che sarebbero state dure e che ci sarebbe stata la possibilità di recuperare. Sapevo che non sarebbe stato facile e sono molto contento di esserci riuscito". Infine Pogacar espone il suo programma delle settimane pre Tour de France 2025. "Purtroppo non farò i campionati sloveni. Staremo più a lungo in altura a Isola 2000 e con le gare nazionali è sempre un problema organizzarsi. Per me la maglia di campione sloveno era un obiettivo e l'ho già raggiunto: adesso che ho la maglia iridata posso aspettare anche un altro anno prima di andare alla ricerca di nuovo delle strisce slovene".

Scherza Pogacar, chiamato a luglio a battere una particolare statistica che vede molta complicata la doppietta Giro del Delfinato-Tour de France: basti pensare che negli ultimi 20 anni, solo 6 volte la combo vincente è riuscita, con Vingegaard a metterla a referto per ultimo nel 2023. Completano il quadro Bradley Wiggins nel 2012, Geraint Thomas nel 2018 e Chris Froome nel 2013, nel 2015 e nel 2016.

