Giro del Delfinato 2025, tappa 1: vince Pogacar. Ordine d'arrivo e classifica generale

Montlucon (Francia), 8 giugno 2025 - La tappa 1 spiega bene fin da subito perché mai come quest'anno il Giro del Delfinato 2025 può essere considerato l'anteprima del Tour de France 2025: vince in volata Tadej Pogacar davanti a Jonas Vingegaard, Mathieu Van Der Poel e Remco Evenepoel, per un poker da sogno che tra qualche settimana si sfiderà, ognuno per i propri obiettivi sulle strade della Grande Boucle. Tutti, tra infortuni e pause fisiologiche dopo le fatiche nelle Classiche di primavera, tornavano in gara dopo un lungo stop, ma la gamba sembra già quella dei giorni migliori: soprattutto quelle di Pogacar, bravo prima a riprendere Vingegaard, il big che ha acceso la miccia dopo che erano state neutralizzate le due fughe di giornata, e poi a battere lui e il resto della compagnia nello sprint al quale si è unito dalle retrovie anche il gruppo. La tappa 2, la Prémilhat-Issoire, misura 204,6 km altrettanto mossi e ricchi di GPM (ben 6), di cui uno di seconda categoria nel finale.

La cronaca della tappa 1 del Giro del Delfinato 2025

Il Giro del Delfinato 2025 comincia dalla Domérat-Montlucon: 195,8 km mossi con ben 7 GPM di quarta categoria nella seconda parte del tracciato. Pronti, via e Paul Ourselin (Cofidis) e Pierre Thierry (Arkéa-B&B Hotels) partono e vanno in fuga, lasciati andare dal gruppo. Quest'ultimo resta in fuga più a lungo del rivale prima di essere ripreso da Fred Wright (Bahrain Victorious), il cui tentativo a sua volta è destinato a spegnersi allorché sui tanti strappi di giornata compare la sagoma di Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike), subito ripreso da Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG): a loro si accodano poi Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) e Mathieu Van Der Poel (Alpecin-Deceuninck), che prova ad anticipare la volata. Forse troppo, perché di fatto l'olandese lancia Pogacar, che si (ri)presenta al meglio dopo le tante settimane lontano dalle corse: vittoria e maglia gialla, davanti ai rivali Vingegaard, Van Der Poel ed Evenepoel, giusto per aprire al meglio quella che è a tutti gli effetti l'anteprima del Tour de France 2025.

Ordine d'arrivo tappa 1 Giro del Delfinato 2025

1) Tadej Pogacar (UAD) in 4h40'12"

2) Jonas Vingegaard (TVL) st

3) Mathieu Van Der Poel (ADC) st

4) Remco Evenepoel (SOQ) st

5) Jake Stewart (IPT) st

6) Hugo Page (IWA) st

7) Bastien Tronchon (DAT) st

8) Clément Venturini (ARK) st

9) Benjamin Thomas (COF) st

10) Paul Penhoet (GFC) st

Classifica generale Giro del Delfinato 2025

1) Tadej Pogacar (UAD) in 4h40'12"

2) Jonas Vingegaard (TVL) +4"

3) Mathieu Van Der Poel (ADC) +6"

4) Remco Evenepoel (SOQ) +10"

5) Jake Stewart (IPT) +10"

6) Hugo Page (IWA) +10"

7) Bastien Tronchon (DAT) +10"

8) Clément Venturini (ARK) +10"

9) Benjamin Thomas (COF) +10"

10) Paul Penhoet (GFC) +10"

