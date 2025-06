Giro del Delfinato 2025, tappa 4 a cronometro: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Charantonnay, 10 giugno 2025 – Doppio colpo per lo spagnolo Ivan Romeo nella terza tappa del Giro del Delfinato. Con uno scatto finale, nell’ambito di una lunga fuga, il corridore della Movistar ha prevalso con 14” sul colombiano Harold Tejada, su Louis Barré e Florian Lipowitz, beffando anche Van der Poel, giunto ancora più attardato. Romeo ha anche conquistato la maglia gialla, dato che Jonathan Milan si è staccato nella salita finale e Pogacar non si è dannato l’anima per riprenderla, così domani sarà l’ultimo a partire nella cronometro di Saint Peray. Lo sloveno, complice la fuga, è oggi nono in classifica a 1’06”, con Vingegaard undicesimo ed Evenepoel tredicesimo.

Percorso

E’ arrivato il giorno della cronometro, che farà una prima vera scrematura nella classifica generale in vista delle due tappe di montagna che chiuderanno la corsa. Sarà una corsa contro il tempo di 17 chilometri da Charmes sur Rhone a Saint Peray e con una salitella a metà percorso. Inizio filante e piatto nei primi cinque chilometri, poi verso Toulaud, breve salita di un paio di chilometri per toccare i 200 metri di altitudine, niente di particolarmente duro, per transitare al rilevamento chilometrico al chilometro 10.5 di corsa. Finale in leggera discesa negli ultimi sette chilometri per arrivare a Peray per una crono veloce di circa una ventina di minuti.

Favoriti

Per i big è il momento di scoprire le carte. Il più cronoman di tutti è Remco Evenepoel, che cercherà di prendersi un vantaggio in vista delle ultime due tappe di montagna, ma Pogacar e Vingegaard non sono affatto fermi contro il tempo e daranno filo da torcere. Per la vittoria di tappa vanno tenuti in considerazione gli specialisti Campenaerts, Politt e Cavagna.

Orari tv

La quarta tappa del Giro del Delfinato si disputa mercoledì 11 giugno con partenza del primo corridore alle 14.15 e quella della maglia gialla alle 16.49. Si stima un tempo di percorrenza di circa una ventina di minuti. Diretta a pagamento dalle 15.25 su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Discovery Plus, Dazn e Sky Go. Live in chiaro dalle 15.50 su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, e in streaming su Raiplay.