Giro del Delfinato 2025, tappa 5: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Saint Peray, 11 giugno 2025 – Ultima tappa interlocutoria, la numero 5, al Giro del Delfinato 2025 prima del gran finale. La zampata da grande campione di Remco Evenepoel. Il belga ha messo tutti in riga nella cronometro valevole per la quarta frazione, prendendosi anche con margine la maglia gialla sui rivali Jonas Vingegaard e Tadej Pogacar. Tutto verrà deciso probabilmente nelle tappe finali di montagna, ma il belga ha messo in mostra una grande condizione dominando una cronometro velocissima a oltre 50 km/h di media. Solo Vingegaard gli è rimasto vicino a 21”, mentre Pogacar è stato più opaco e ha pagato 49”. La classifica generale ora vede Evenepoel al comando con 4 secondi su Lipowitz, 9" su Romeo, che ha comunque resistito, poi Van der Poel a 14” e Vingegaard a 16”, mentre Pogacar è ottavo a 38” e dovrà attaccare se vorrà vincere.

Percorso

Quarta tappa di 183 chilometri da Saint Priest a Macon con quattro Gpm totali, tre di terza categoria e uno di quarta. Frazione abbastanza facile per circa 90 chilometri, sostanzialmente pianura nell’Irhone tra Montluel, Villars Les Dombes, fino a imboccare il Col de Fonrmartin, salita di 6.7 chilometri al 4.4% di media con vetta al chilometro 109. Poco dopo toccherà al Col de Boubon di 4.7 chilometri al 5.2%, segue discesa per arrivare all’ultima salita. Si tratta della Cote de Quatre Vents di 5.3 chilometri al 4.6% di pendenza media situata a 28 chilometri dal traguardo. Finale piatto verso Macon.

Il percorso della quinta tappa

Favoriti

Per quanto riguarda i favoriti bisognerà capire lo spartito tattico della corsa: arriverà una fuga oppure ci sarà volata di gruppo. Jonathan Milan proverà a resistere sulle salite di terza categoria e giocarsi tutto allo sprint, ma è possibile che qualcuno possa provarci da lontano come gli stessi Romeo e Van der Poel, già visti in fuga nella tappa di martedì. Difficile per i big della generale muoversi su salite così blande e non vicinissime al traguardo: tutti staranno riguardati e coperti per evitare ventagli e puntare tutto sulle tappe di montagna fissate nel weekend.

Orari tv

La quinta tappa del Giro del Delfinato 2025 si disputa giovedì 12 giugno con orario di partenza alle 12.55 e orario previsto di arrivo tra le 16.59 e le 17.23, con media oraria stimata tra i 41 e i 45 km/h. Diretta a pagamento dalle 15.25 su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Sky Go, Discovery Plus e Dazn. Live in chiaro dalle 15.50 su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre e in streaming su Raiplay.