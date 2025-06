Giro del Delfinato 2025: le tappe con altimetrie. Percorso, favoriti e dove vederlo in tv

Roma, 6 giugno 2025 – Un anticipo di Tour de France. Un anticipo di triello. Il Giro del Delfinato 2025 sarà tutto da seguire, se non altro per la partecipazione contemporanea di Jonas Vingegaard, Tadej Pogacar e Remco Evenepoel, i tre favoriti assoluti della prossima Grand Boucle. Otto tappe, con partenza l’8 giugno da Domerat e arrivo a Plateau du Mont Cenis il 15 giugno, per decretare il vincitore 2025 e tarare i rispettivi stati di forma. Oltre a quella finale, saranno altre due le salite simbolo della corsa 2025, il Col de la Madeleine e la Croix de Fer, inserite entrambe nella settima tappa con arrivo a Valmeinier. Vediamo nel dettaglio il percorso. Tappa 1 Domerat-Montlucon 195 chilometri (8 giugno) Il Giro del Delfinato parte con una tappa da classiche del nord e con una sequenza finali di Cote. Nel circuito finale ci saranno la Cote di Buffon (8.6%) e la Cote di Domerat a decretare il primo vincitore di tappa.

La tappa 1 del Giro del Delfinato 2025, in programma l'8 giugno

Tappa 2 Premilhat-Issoire 205 chilometri (9 giugno) Frazione mossa anche la seconda con sei Gpm totali, soprattutto il seconda categoria di Cote du Chateau Buron, ma è situato a quasi 60 dal traguardo. Ultima Cote ai meno 19 con pendenze del 5.7%.

La tappa 2 del Giro del Delfinato 2025, in programma il 9 giugno

Tappa 3 Brioude-Charantonnay 207 chilometri (10 giugno) Altra tappa mossa, probabilmente da fughe. Non ci sono salite lunghe, ma a 15 dal traguardo si staglia la cote du Chateau Jeune, un muro di un chilometro con pendenze del 10%.

La tappa 3 del Giro del Delfinato 2025, in programma il 10 giugno

Tappa 4 Charmes sur Rhone-Saint Peray 17.4 chilometri (cronometro) (11 giugno) L’unica cronometro del Delfinato 2025 misura 17.4 chilometri e avrà nel mezzo un breve tratto di salita verso Toulaud. Finale in leggera discesa ma attenzione alle curve verso l’arrivo a Saint Peray.

La tappa 4 del Giro del Delfinato 2025, in programma l'11 giugno

Tappa 5 Saint Priest-Macon 183 chilometri (12 giugno) Tre salite di terza categoria nella seconda parte di percorso potrebbero dare vita a qualche attacco per la vittoria di tappa: nell’ordine Col de Fonmartin, Col de Boubon e infine Cote des Quatre Vents (5.3 chilometri al 4.6%), ma la vetta è a 28 dal traguardo. Forse troppo lontano.

La tappa 5 del Giro del Delfinato 2025, in programma il 12 giugno

Tappa 6 Valserhone-Combloux 127 chilometri (13 giugno) Tappa di montagna con arrivo in salita. Si comincerà a decidere il Delfinato 2025. La salita più importante è il Col du Mont Saxonnex di 5.4 chilometri all’8.7%, poi arrivo a Combloux, erta di seconda categoria con medie dell’8.2%.

La tappa 6 del Giro del Delfinato 2025, in programma il 13 giugno

Tappa 7 Grand Aigueblanche-Valmeinier 132 chilometri (14 giugno) E’ la tappa regina del Delfinato. Si parte subito con la Madeleine (24 chilometri al 6.2%), poi la Croix de Fer (22 chilometri al 6.9%), infine arrivo in salita al Valmeinier di 16 chilometri al 6.7% di media. Gli scalatori avranno pane per i loro denti.

La tappa 7 del Giro del Delfinato 2025, in programma il 14 giugno

Tappa 8 Val d’Arc-Val Cenis 133 chilometri (15 giugno) Si chiude in salita il Giro del Delfinato con la tappa che decreterà il vincitore. Si scalano Col de Beaune, poi la Cote de Saint Andre, la Cote d’Aussois e infine l’arrivo al Mont Cenis per 9 chilometri di salita al 6.09% di media.

La tappa 8 del Giro del Delfinato 2025, in programma il 15 giugno

I favoriti

Tre, ovviamente, i protagonisti assoluti della corsa. Tadej Pogacar, dopo la grande primavera, tarerà la sua condizione in ottica Tour de France con la prima sfida al cospetto dei rivali Jonas Vingegaard, mai visto in corsa fino a qui, e Remco Evenepoel. Attenzione anche alla pattuglia di scalatori, capitanata da Mattias Skjelmose, Carlos Rodriguez e Santiago Buitrago. Attenzione anche Enric Mas, Felix Gall e Ben Healy. Ultima corsa in carriera per Romain Bardet. Non ci sono italiani da classifica generale, ma per le vittorie parziali di tappa ci proverà Jonathan Milan.

Dove vederlo in tv

Il Giro del Delfinato 2025 partirà l’8 giugno e sarà trasmesso sia a pagamento che in chiaro. Live sui canali Eurosport, 210 o 211 di Sky, e in streaming su Sky Go, Discovery Plus e Dazn. In chiaro sarà Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, a trasmettere le immagini della corsa.