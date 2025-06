Giro del Delfinato oggi: Evenepoel show a crono, delude Pogacar. Ordine d’arrivo e classifica

Saint-Péray (Francia), 11 giugno 2025 - La tappa 4 del Giro del Delfinato 2025 emette varie sentenze importanti: Remco Evenepoel, campione mondiale e olimpico, è ancora l'uomo da battere quando ci sono le cronometro. Il belga percorre in 20'50" i 17,4 km di prova contro il tempo gli valgono pure la maglia gialla a spese di Ivan Romeo. L'altra sentenza guarda più in là, e per la precisione al Tour de France 2025: dal nuovo leader della classifica generale Jonas Vingegaard perde 21", mentre Tadej Pogacar addirittura 49", confermando i timori della vigilia di essersi allenato poco nelle cronometro per dare la precedenze alle Classiche. A prescindere dalle considerazioni personali, nei prossimi giorni lo sloveno, sul terreno amico delle salite, sarà chiamato a scatenarsi con un numero dei suoi per provare a cancellare la delusione di oggi, che diventa gioia piena per Evenepoel. La tappa 5, la Saint-Priest-Macon di 183 km, ripropone un altro tracciato mosso, con 4 GPM da scalare.

La cronaca della tappa 4 del Giro del Delfinato 2025

La corsa riparte dalla cronometro individuale di 17,4 km da Charmes-sur-Rhone a Saint-Péray, con un intermedio che a lungo vede il 15'45" di Enzo Leijnse (Team Picnic PostNL) come miglior tempo, mentre all'arrivo è da segnalare il 23' netto di Soren Waerenskjold (Uno-X Mobility). Tobias Foss (Ineos Grenadiers) abbassa prima l'intermedio a 14'53" e poi il tempo di arrivo a 22' netti. Rémi Cavagna (Grouapama-FDJ) passa all'intermedio dopo 14'36" e al traguardo dopo 21'57". Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) abbassa il tempo all'intermedio a 14'24", che diventa 13'53" grazie a Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step): un tempo peggiorato di 11" da Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) e ben di 31" da Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG). All'arrivo il belga chiude in 20'50", con il danese che arriva attardato di 21" e lo sloveno di 49". Tocca poi alla maglia gialla Ivan Romeo (Movistar Team), il cui tempo è altissimo: vince quindi Evenepoel, che si prende tappa e maglia gialla e, soprattutto, lancia segnali fortissimi in vista del Tour de France 2025.

Ordine d'arrivo tappa 4 Giro del Delfinato 2025

1) Remco Evenepoel (SOQ) in 20'50" 2) Jonas Vingegaard (TVL) +21" 3) Matteo Jorgenson (TVL) +38" 4) Tadej Pogacar (UAD) +49" 5) Florian Lipowitz (RBH) +57" 6) Mathieu Van Der Poel (ADC) +1'02" 7) Rémi Cavagna (GFC) +1'07" 8) Eddie Dunbar (JAY) +1'10" 9) Tobias Foss (IGD) +1'10" 10) Paul Seixas (DAT) +1'12"

Classifica generale Giro del Delfinato 2025

1) Remco Evenepoel (SOQ) in 14h31'08" 2) Florian Lipowitz (RBH) +4" 3) Ivan Romeo (MOV) +9" 4) Mathieu Van Der Poel (ADC) +14" 5) Jonas Vingegaard (TVL) +16" 6) Eddie Dunbar (JAY) +30" 7) Harold Tejada (XAT) +30" 8) Tadej Pogacar (UAD) +38" 9) Matteo Jorgenson (TVL) +39" 10) Louis Barré (IWA) +1'03"