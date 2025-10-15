Giro del Veneto 2025, vince Del Toro nel giorno dell'addio di Viviani

Roma, 15 ottobre 2025 - La giornata era quella buona per salutare Elia Viviani, che correva per l'ultima volta sulle strade di casa prima di dedicarsi all'ultima avventura assoluta, quella su pista per i Mondiali di Santiago del Cile, ma ancora una volta i riflettori se li prendono la UAE Team Emirates-XRG e Isaac Del Toro, che vincono il Giro del Veneto 2025.

La cronaca della gara

Il conto stagionale dei successi della squadra emiratina sale così a 95, di cui 16 appannaggio del messicano, una sentenza in particolare quando si corre in Italia. I 161,2 km da Vicenza a Verona, proprio la città di Viviani, non fanno eccezione, ma prima c'è spazio per una fuga a otto: all'attacco c'è il 'Profeta', ma ci sono anche Mikel Retegi, Davide Bais, Sakarias Koller Loland, Storm Ingebrigsten, Michele Bicelli, Kevin Pezzo Rosola e Filippo D'Aiuto. Tanti giovanissimi e, appunto, un esperto, tutti divorati dal forcing imposto dalla UAE Team Emirates-XRG e in particolare da Pavel Sivakov sulla salita delle Torricelle: è il preludio all'attacco di Del Toro, quello vincente, con il francese che riesce a chiudere secondo nonostante il lavoro svolto per il proprio capitano. Anche questo, in fondo, è il sintomo della forza devastante di una squadra che agli altri lascia solo le briciole: nel caso odierno, per chiudere il podio c'è spazio per Jonas Abrahamsen, mentre il migliore degli italiani è Simone Velasco, quinto, con Filippo Zana e Davide De Pretto a chiudere la top 10.

Le dichiarazioni di Viviani

Dopo l'arrivo, tra fatica ed emozione, c'è stato poco spazio per le parole, ma al foglio firma la giornata di Viviani si era chiusa con il commiato dal ciclismo su strada, commentato così. "Dal momento in cui ho annunciato la mia decisione ho ricevuto tantissimi messaggi. E' stato bellissimo come fan, tifosi, familiari e persone vicine che hanno contribuito a rendere la mia carriera fantastica mi abbiano mandato messaggi bellissimi. Anche avversari, o persone con cui ci scambiavano un rapido saluto, invece si sono congratulati o hanno mandato messaggi di ammirazione. Oggi per me sarà una giornata super-emozionante, lo sarà chilometro dopo chilometro sempre di più, cercherò di godermela appieno fino a stasera. Sono felicissimo di concludere una carriera a cui non potevo chiudere di più. Spero di aver dato tanto al ciclismo italiano". Per Viviani non è ancora finita: dal 22 al 26 ottobre si passa alla pista, che a Rio 2016, per sua stessa ammissione, gli ha regalato il momento più bello della carriera. E chissà che il cerchio non possa chiudersi nel migliore dei modi proprio nell'ovale. "Questa di oggi sarà l'ultima su strada, ma fra due giorni partirò per i Mondiali in pista. Dalle ultime prove che ho fatto sono convinto di poter finire in grande, quindi proviamo a vincere un'altra medaglia e, perché no, la maglia iridata".

Six Kings Slam, a che ora gioca Sinner contro Tsitsipas