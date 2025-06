Giro Delfinato 2025, la tappa 2: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Roma, 8 giugno 2025 – Riparte vincendo Tadej Pogacar. Lo sloveno ha vinto la prima tappa del Giro del Delfinato, in una top four stellare con l’avversario di sempre Jonas Vingegaard secondo, Mathieu Van der Poel terzo e Remco Evenepoel quarto. Insomma, il Delfinato 2025 è partito in quarta marcia, subito con grande spettacolo, non per gli italiani, che sono pochi in corsa, e il miglior piazzato è stato Simone Velasco ventesimo. Grazie agli abbuoni, Pogacar si è preso anche la maglia di leader della classifica generale con 4 secondi su Vingegaard, 6 su Van der Poel e 10 su Evenepoel. Ma il meglio deve ancora venire con le tappe finali di montagna. Lunedì, invece, non dovrebbe essere frazione per la classifica generale, ma potrebbe partire una fuga per evitare la volata finale. Difficile, ma non impossibile.

Percorso

Sei salite totali nella seconda tappa del Giro del Delfinato da Premilhat a Issoire di 204 chilometri. Frazione lunga, impegnativa, ma che potrebbe anche propiziare un arrivo in volata. Ci sono subito quattro Cote nei primi 71 chilometri (Font Nanaud, Saint Priest, Rivaudas, Saint Jacques), ma nella parte centrale non spiana la tappa perché, pur senza Gpm, si sale verso il traguardo volante di Olby, un tratto da non sottovalutare. Da qui si scende per una ventina di chilometri per altre due Cote, prima la Chateau de Buron e poi la Cote de Nonette (1.8 chilometri al 5.7%) situata a 18 dal traguardo. Considerando le salite non durissime, le squadre dei velocisti potrebbero provare a tenere chiusa la corsa per un arrivo in volata a Issoire.

Favoriti

Difficile stabilire un favorito in una tappa del genere. Gli strappi potrebbero mettere in difficoltà i velocisti, ma non è una tappa impossibile da tenere monitorata per le squadre che vorranno un arrivo in volata. Sicuramente, Jonathan Milan ha dimostrato di saper tenere duro su salite del genere e ci proverà, ma anche Pascal Ackermann potrebbe avere delle chance. Citiamo pure Matteo Trentin della Tudor.

Orari tv

La seconda tappa del Giro del Delfinato si disputa lunedì 9 giugno con orario di partenza alle 12.20 e orario di arrivo previsto tra le 16.59 e le 17.27, con una media oraria stimata tra i 40 e i 44km/h. Diretta a pagamento sui canali Eurosport, 210 o 211, in streaming su Sky Go, Discovery Plus e Dazn. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, a partire dalle 15.50. In streaming su Raiplay.

Leggi anche - Delfinato 2025, Pogacar: "Voglio vincere, ma senza pressione"