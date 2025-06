Giro del Delfinato 2025, tappa 3: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Roma, 9 giugno 2025 – La volatona di potenza di Jonathan Milan a Issoire per il primo successo di tappa azzurro al Giro del Delfinato 2025. L’italiano della Lidl ha sperato Fred Wright e Mathieu Van der Poel, sfruttando il treno della sua squadra per lanciarlo ottimamente sulla retta di arrivo. Tappa e maglia per Milan, che ha soffiato il primo posto in classifica a Tadej Pogacar, ora secondo, mentre Mathieu Van der Poel è distante 2 secondi, con Jonas Vingegaard è quinto a quattro secondi. Nella tappa 3 in programma martedì potrebbe esserci un’altra chance per Milan anche se uno strappo nel finale potrebbe portare a uno scatto di qualche finisseur.

Percorso

Ancora una tappa lunga al Delfinato. La frazione numero 3 partirà da Brioude e arriverà a Charantonnay dopo 207 chilometri. Sempre un percorso mosso, che non rende scontata, affatto, una volata finale di gruppo. Si parte subito in salita, prima con una salita di terza categoria, poi con il gpm di seconda categoria di Cote de la Barbate di 6 chilmetri al 7%. Fase centrale vallonata con continui sali e scendi e la Cote di terza categoria a Malataverne al chilometro 78. Prosegue una fase di corsa nervosa attorno ai 900 metri di altitudine nella Iloire con il Gpm di Col du Tracol di 2.9 chilometri al 4.2%. Qui, si rifiata con un lungo tratto di discesa di oltre 30 chilometri per entrare nell’Iisere per l’ultima salita di giornata. Si tratta della Cote du Chateau Jaune, uno strappo di 1.2 chilometri con pendenze medie dell’9.2% con vetta a 19 chilometri dal traguardo. Basterà per evitare una volata?

Il percorso della terza tappa

Favoriti

Proviamo a ipotizzare un arrivo in volata di gruppo, viste le salite non durissime. Favoriti dunque gli sprinter? Chissà. Citiamo Jonathan Milan, che proverà a fare bis, ma dovrà guardarsi da Wright, Van der Poel e Fredheim, senza dimenticare Trentin e Ackermann.

Orari tv

La tappa numero 3 del Giro del Delfinato 2025 si disputa martedì 10 giugno con orario di partenza alle 12.15 e arrivo previsto a Charantonnay tra le 16.57 e le 17.26 con una media oraria stimata tra i 40 e i 44 km/h. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, a partire dalle 15.50. In streaming su Raiplay. Live dalle 15.25 su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming su Sky Go, Dazn e Discovery Plus.