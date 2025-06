Giro del Delfinato 2025, tappa 8: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

VaLmeinier, 14 giugno 2025 – Il Giro del Delfinato, salvo clamorosi colpi di scena, è nelle mani di Tadej Pogacar. Il campione della Uae ha vinto anche a Valmoinier, chiudendo la pratica su Jonas Vingegaard, secondo, e soprattutto su Remco Evenepoel, giunto al traguardo in quinta posizione e ormai privo anche del podio in favore dell’ottimo tedesco Florian Lipowitz. Dominio totale di Pogacar che ha staccato il leader della Visma sia nella sesta che nella settima tappa, così il vantaggio in classifica generale è rassicurante (1’01”), mentre Lipowitz è terzo a 2’21” con Evenepoel quarto staccato addirittura di 4’11”. A completare la top five l’ottimo norvegese Tobias Johannessen a 5’55”. Il Delfinato 2025 si chiude domenica sul Mont Cenis con un altro arrivo in salita.

L'altimetria dell'ottava tappa del Giro del Delfinato 2025

Il percorso

Altra tappa breve, ma tutta da seguire. Sono 133 chilometri da Val d’Arc a Plateau du Mont Cenis con quattro salite totali. Prima parte di tappa, circa 60 chilometri, abbastanza facile, c’è leggera salita ma nulla di trascendentale, poi si arriva al Col de Beaune di prima categoria che misura 6.6 chilometri al 6.8% di pendenza media. Qui la tappa si fa dura. La discesa è breve e si riprende subito a salire verso la Cote de Saint Andrè, in un percorso sempre in salita per scollinare alla Cote d’Aussois di 6.3 chilometri al 6.2% si media. In cima non si scende, c’è falsopiano e si continua a viaggiare attorno ai 1400 metri di altitudine per giungere al chilometro 117 dove la strada torna all’insù con la salita di Mont Cenis che misura 9.6 chilometri al 6.9% di media con vetta a 2083 metri sul livello del mare. Ultimi cinque chilometri pianeggianti verso l’arrivo.

Favoriti

Pogacar ha già vinto due tappe e ha in mano il Giro del Delfinato, così potrebbe lasciare spazio a una fuga di scalatori. Lontani in graduatoria sono Rodriguez, Seixas, Mas, Buchmann, Martin, Kuss e Lutsenko, tutti possibili protagonisti da lontano. Da verificare se Vingegaard proverà ad attaccare Pogacar per recuperare il minuto di ritardo in classifica, ma vedendo i valori in campo nelle due precedenti tappe di montagna tutto appare difficile.

Orari tv

L’ultima tappa del Giro del Delfinato si disputa domenica 15 giugno con orario di partenza alle 13.30 e questi passaggi principali: Col de Beaune tra le 15.17 e le 15.30, Cote Saint André tra le 15.44 e le 15.59, Cote d’Aussois tra le 16.04 e le 16.22, Col du Mont Cenis tra le 16.51 e le 17.16 e arrivo previsto sul traguardo tra le 16.59 e le 17.25. Live a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, dalle 15.25, in streaming su Sky Go, Discovery Plus e Dazn. Diretta in chiaro dalle 15.40 su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, e in streaming su Raiplay.