Giro Delfinato tappa 1: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Bologna, 7 giugno 2025 – Anticipo di Tour de France sulle strade del Giro del Delfinato 2025. Da domenica 8 giugno parte la sfida tra i migliori interpreti delle corse a tappe, con vista sulla Grand Boucle. Dopo aver vinto Giro e Tour nel 2024, lo sloveno Tadej Pogacar ha deciso nel 2025 di puntare alle classiche e al Tour, non prendendo parte al Giro, e dovrà difendere il suo titolo dagli assalti del rivale di sempre, Jonas Vingegaard, e del belga Remco Evenepoel, il campione olimpico. Il meglio del meglio del ciclismo mondiale. Al Criterium du Dauphiné l’antipasto generale con otto tappe dall’8 al 15 giugno. Si parte dunque domenica con la prima frazione da Domerat a Montlucon.

Il percorso

Prima tappa abbastanza lunga e con un finale da classiche. Si parte da Domerat e si arriva a Montlucon dopo 195 chilometri. Sarà frazione mossa, soprattutto nella seconda parte. Inizio abbastanza facile per circa 100 chilometri, poi parte la sequenza di cote nel circuito finale. Le due salite principali saranno la Cote de Buffon, muro di 600 metri all’8.6% e la Cote de Domerat di 1.9 chilometri al 4%. L’ultimo passaggio sulla Cote d Buffon è situato a 6 chilometri dal traguardo, poi picchiata verso Montlucon.

Favoriti

Sembra tappa da classiche, quindi da scattisti che possono zompare sulle Cote. Tadej Pogacar potrebbe subito dare spettacolo, così come Remco Evenepoel, entrambi sono più specialisti su percorsi del genere rispetto a Vingegaard. L’altro grande protagonista della corsa, non per la generale, è Mathieu Van der Poel, che su tappe come questa potrebbe farsi valere, ma attenzione anche a Maxim Van Gils, Matteo Jorgenson, Aurelien Paret Peintre, Ben Healy e Dylan Teuns.

Dove vederla in tv

La prima tappa del Giro del Delfinato si disputa domenica 8 giugno con orario di partenza alle 10.10 e arrivo previsto a Montlucon tra le 14.37 e le 15.04. Diretta a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, a partire dalle 13.05, in streaming su Sky Go, Discovery Plus e Dazn. Diretta in chiaro dalle 13.30 su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, in streaming su Raiplay. Leggi anche - Delfinato 2025: il percorso tappa per tappa