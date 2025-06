Giro Delfinato tappa 6: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Macon, 12 giugno 2025 – La volata di Jake Stewart a chiudere le tappe di pianura al Giro del Delfinato, beffato Jonathan Milan solo quinto, e da venerdì si inizia a fare sul serio con il primo vero arrivo in salita. Non è successo nulla in classifica generale, solo un piccolo spavento per Remco Evenepoel caduto nel finale della quinta tappa, ma dentro i chilometri di neutralizzazione dei distacchi, così dalla sesta tappa partirà lo spettacolo vero e proprio tra i tre big della competizione. Vediamo nel dettaglio la tappa.

Percorso

Tappa corta, 126 chilometri, ma con arrivo in salita. La Valserhone-Combloux rappresenta il primo vero banco di prova in montagna in questo Giro del Delfinato 2025. Tappa, di fatto, con pochissima pianura. La prima salita è al chilometro 35 con il quarta categoria di Cote de Villy Pelloux, nulla di trascendentale, poi a seguire il Col de Fleuries di 5.1 chilometri al 4.4% di pendenza media situato esattamente a metà percorso. Segue lunga discesa fino al chilometro 80 dove parte la Cote du Mont Saxon, che inizia ad avere pendenze importanti all’8.7% per una lunghezza di 5.4 chilometri. La vetta, però, è a quaranta dal traguardo e circa 25 di questi sono di pianura per arrivare a imboccare la salita finale di Combloux, che è divisa in due parti. La prima si chiama Cote de Domancy (2 chilometri con massime del 12%), poi spiana attorno al 5% e poi riparte l’ultimo tratto verso l’arrivo per altri 2 chilometri all’8.2%. Si arriva a quota 1190 metri.

Favoriti

I big dovrebbero finalmente muoversi. Pogacar è quello più attardato e potrebbe attaccare verso Combloux per recuperare terreno in classifica e sicuramente Vingegaard risponderà, mentre Evenepoel proverà a gesitre il margine accumulato a cronometro. Attenzione anche a corridori pericolosi come Jorgenson, Buitrago, Martinez e Rodriguez. Non ci sono grandi chance per gli italiani.

Orari tv

La sesta tappa del Giro del Delfinato si disputa venerdì 13 giugno con orario di partenza alle 14 e arrivo stimato a Combloux tra le 17.01 e le 17.20, con una media stimata tra i 38 e i 42 km/h. Diretta in chiaro dalle 15.50 su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, e in streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, in streaming su Sky Go, Discovery Plus e Dazn con telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini.

