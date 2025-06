Giro Delfinato tappa 7: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Combloux, 13 giugno 2025 – Volevate l’acuto di Tadej Pogacar? E’ arrivato nella sesta tappa, la prima di vera montagna. Sono bastate due salite finali, non durissime e brevi, per scatenare l’inferno e lo sloveno si è tolto tutti di ruota, non solo la maglia gialla Remco Evenepoel, che si conferma tra i tre il più debole in salita, ma soprattutto Jonas Vingegaard, che sarà il suo rivale al Tour de France. Il netto successo di Tadej ha portato anche a un cambio di maglia gialla, oggi in possesso dello sloveno con 43” su Vingegaard, 54” su un ottimo Lipowitz e 1’22” su un opaco Evenepoel. Sabato è previsto il tappone di montagna che potrebbe ancora una volta scatenare Pogacar. Tutti sono avvisati.

Percorso

Tre salite importanti, un vero e proprio tappone ad alta quota. La frazione regina del Giro del Delfinato 2025 è sicuramente la Grand Aigueblanche-Valmeinier di 131 chilometri ma pochissima pianura. Di fatto, non c’è respiro. Si parte subito all’insù con il Col de la Madeleine di 24 chilometri al 6% con vetta al chilometro 25 e sarà già corsa dura. In cima, 20 chilometri di discesa per arrivare a La Chambre dove parte la seconda grande salita di giornata. Si tratta della mitica Croix de Fer, per altri 23 chilometri al 6.9% e massime del 10%. Anche l’altitudine, oltre i duemila metri, si farà sentire. Seguono circa 30 chilometri di discesa e falsopiano per arrivare all’imbocco dell’ultima salita verso Valmeinier che misura 16.5 chilometri al 6.7% e massime dell’8%. Gpm pedalabile, ma dopo due colossi come Madeleine e Croix de Fer le gambe bruceranno ugualmente.

Favoriti

Può essere una tappa da fughe con tre salite così dure. Difficile che una squadra possa controllare ogni chilometro di corsa e magari Tadej aspetterà la Croix de Fer per dare ancora spettacolo. Lecito attendersi un tentativo da lontano da parte di qualche scalatore fuori classifica come Lenny Martinez, Enric Mas e Carlos Rodriguez. Nella lotta alla generale, invece, Pogacar potrebbe mettere la staffa sul Delfinato, a meno che Vingegaard non trovi, nella notte, risorse insperate.

Orari tv

La settima tappa del Giro del Delfinato si disputa sabato 14 giugno con orario di partenza alle 12.10 e questi passaggi principali: Col de la Madeleine tra le 13.14 e le 13.26, Col de la Croix de Fer tra le 14.30 e le 14.55 e arrivo previsto a Valmeinier tra le 16.07 e le 16.49. Diretta a pagamento su Eurosport 2, canale 211 di Sky, sul 210 c’è la 24 ore di Le Mans, in streaming su Sky Go, Discovery Plus e Dazn. Diretta in chiaro dalle 15 su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, e in streaming su Raiplay. Leggi anche - Delfinato 2025, Pogacar da paura: stacca Vingegaard e si prende la maglia gialla