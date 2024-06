Giro della valdera. Un duello tutto azzurro. Montagner sorprende

Un Giro della Valdera bello e combattuto protagonisti principali due azzurri, Andrea Montagner ed Enea Sambinello. Ha prevalso il friulano della Borgo Molino Vigna Fiorita sull’emiliano della Vangi Il Pirata Sama, grazie al secondo posto nella prima tappa di Pontedera e alla vittoria nella seconda sul traguardo in salita di Chianni. Una sfida a tratti avvincente tra due belle speranze del ciclismo juniores nazionale, completi per le loro doti atletiche, che vanno forte su ogni terreno comprese le gare contro il tempo.

La corsa organizzata con abilità dalla società "Una Bici X Tutti" ha messo in mostra altri giovani di valore come Colombo, Quaglia, Attolini, Travella, Bessega e Ferraro, mentre è stato costretto al ritiro per una caduta Mellano, altro juniores di ottimo spessore.

L’ultima frazione da La Rosa a Terricciola con la classifica ancora in equilibrio è stata vinta da Tommaso Anastasia della Autozai Contri. Protagonisti otto atleti poi rimasti in sei ed infine in tre lungo la salita che portava al traguardo nel centro storico di Terricciola. C’era anche Travella il migliore tra i battistrada in classifica, ma nel finale il gruppo con il leader Montagner ha ridotto le distanze e quindi è stato lui a vincere la corsa, mentre Anastasia era il più forte nello sprint dei tre di testa.

ARRIVO ultima tappa

1) Tommaso Anastasia (Autozai Contri) Km 111, media km 43,124; 2) Guglielmi; 3) Travella a 2“; 4) Parmigiani a 19“; 5) Rolando a 28“.

CLASSIFICA FINALE

1) Andrea Montagner (Borgo Molino Vigna Fiorita); 2) Enea Sambinello a 10“; 3) Leonardo Consolidani (Work Service) a 11“; 4) Quaglia a 16“; 5) Attolini a 21“; 6) Ferraro a 22“; 7) Travella a 23“; 8) Guglielmi a 28“; 9) Colombo 37“; 10) Rolando a 53“.

Antonio Mannori