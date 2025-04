Giro delle Fiandre 2025, Van Aert sogna il riscatto: "Sto molto meglio dei giorni scorsi"

Roma, 5 aprile 2025 - L'ultima immagine fornita da Wout Van Aert è quella di un uomo, ancor prima che di un corridore, abbattuto e afflitto per quanto accaduto alla Dwars door Vlaanderen 2025: un dominio netto targato Visma-Lease a Bike anche grazie alla presenza in fuga di Matteo Jorgenson e Tiesj Benoot e poi la beffa in volata firmata da Neilson Powless. Lo scherno e lo sberleffo non sono mancati, al punto da scomodare le difese d'ufficio di Demi Vollering prima e Tadej Pogacar (che si è scagliato contro i cosiddetti 'leoni da tastiera') poi per il belga, che nonostante tutto prova a guardare con fiducia all'imminente Giro delle Fiandre 2025.

Le dichiarazioni di Van Aert

"La mia fiducia non è stata certo intaccata da quanto successo mercoledì, anzi, il contrario": si apre con queste parole l'intervento ai microfoni di CyclingNews di Van Aert, che si toglie subito il dente esorcizzando quanto accaduto appena pochi giorni fa, con una sconfitta incassata in volata da chi di professione non è esattamente uno sprinter. "Sono arrivato qui con sensazioni migliori rispetto alla settimana scorsa e mi sento meglio rispetto alle gare precedenti. Dopo due giorni dalla Dwaars door Vlaanderen le cose sono andate meglio. La sera abbiamo fatto una riunione di gruppo sulla corsa e questa volta, ovviamente, ci è voluto un po' più di tempo. Abbiamo commesso degli errori che non possiamo ripetere, ma dal giorno dopo abbiamo guardato avanti". L'ottimismo non manca al belga, così come il realismo di dover fare i conti con la splendida forma del rivale di sempre Mathieu Van Der Poel. E non solo. "Alla Milano-Sanremo insieme a Pogacar ha dimostrato il suo livello, che non sarà facile da raggiungere". I due avverari principali, curiosamente, hanno già vinto questa gara, al contrario proprio di Van Aert. "Per me non è un'ossessione, ma solo un grande obiettivo per me e per tanti altri. Sono estremamente orgoglioso dei risultati ottenuti finora in carriera ma alla fine, a poche ore da appuntamenti così importanti, guardarsi indietro non aiuta: è meglio pensare a ciò che sta per arrivare. Ma in fin dei conti - conclude Van Aert - in carriera ho vinto più di quanto pensassi di fare".

Le dichiarazioni di Pedersen

Come sempre un po' più a fari spenti anche Mads Pedersen si iscrive all'elenco dei favoriti, non senza un po' di sano realismo. "Mi considero uno dei possibili outsider. Van Der Poel e Pogacar sono scalatori più forti di me e quindi, pur essendo felice di aver attirato la loro attenzione, devo studiare un piano per batterli. Ho vinto la Gand-Wevelgem domenica, ma non c'era nessuno di loro due e, inoltre, è una corsa molto diversa. Domani voglio fare del mio meglio per ottenere il miglior risultato possibile. Qualcuno potrebbe pensare ad attaccare presto, ma potrebbe essere inutile, specialmente per me. Io mi baserò sul mio istinto e proverò a non aspettare Van Der Poel e Pogacar, cercando di agire in prima persona ma senza svelare come, dove e quando".