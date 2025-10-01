Giro dell'Emilia 2025, esclusa la Israel-Premier Tech. Le motivazioni e le reazioni

Roma, 1 ottobre 2025 - Il tema è impellente in ogni sport, a maggior ragione in un ciclismo che nella recente Vuelta 2025 ha conosciuto tanti disordini, al punto da aver dovuto amputare diverse tappe, non evitando qualche incidente costato anche l'incolumità di diversi corridori: la Israel-Premier Tech è un problema che il Giro dell'Emilia 2025, in programma sabato 4 ottobre, ha deciso di risolvere varando la linea dura dell'esclusione. Non senza incassare la dura reazione della squadra più discussa e contestata del momento.

L'esclusione dal Giro dell'Emilia 2025 e la reazione della Israel-Premier Tech

Tutto era partito dalle proteste annunciate, quasi promesse, da parte di alcuni manifestanti locali e dall'invito di Roberta Li Calzi, Assessora allo Sport del Comune di Bologna, di non ammettere alla corsa la Israel-Premier Tech, che proprio nelle ultime ore ha intavolato una discussione con gli organizzatori che ha portato alla decisione: la formazione Professional non sarà al via da Mirandola sabato, prima dell'iconico arrivo sullo strappo di San Luca a Bologna. Il commento di Adriano Amici, affidato all'agenzia AFP, non si è fatto attendere. "Purtroppo, la Israel-Premier Tech non sarà al via della nostra gara. Abbiamo dovuto prendere questa decisione per motivi di sicurezza pubblica. L'atmosfera è molto tesa: c'era troppo pericolo per i corridori di quella formazione e per gli altri corridori. E' una decisione che mi dispiace dal punto di vista sportivo, ma dal punto di vista della sicurezza pubblica non avevo altra scelta". Paradossalmente, l'appartenenza del Giro dell'Emilia alla categoria di Uci ProSeries ha lasciato più margini di manovra in quanto agli inviti rispetto a ciò che accade per la corse di categoria World Tour, quella più importante, per un problema che si riproporrà per il Giro di Lombardia 2025. Prima però c'è la corsa emiliana, che la Israel-Premier Tech guarderà dalla tv, non senza un retrogusto amaro affidato ai microfoni di CyclingNews. "Israel-Premier Tech è stata informata che il nostro invito al Giro dell'Emilia è stato ritirato. Gli organizzatori hanno citato motivi di sicurezza legati alle proteste pianificate che minacciavano di interrompere la gara. Troviamo estremamente deplorevole che le minacce di violenza vengano a perturbare il nostro sport. Auguriamo agli organizzatori una gara di successo". Dunque, una squadra dal futuro in bilico anche per quanto riguarda il nome, con lo sponsor a chiedere vivamente la cancellazione della parola 'Israel', incassa una decisione che, come spiegato da Amici, probabilmente non aveva davvero alternative. Sabato, dunque, lo sport e lo spettacolo sono assicurati, ma la grana rischia di riproporsi in questa coda della stagione che deve ancora dire molto, specialmente per quanto riguarda le Classiche italiane.

