Giro di Lombardia 2025, Ciccone verso il forfait

Roma, 8 ottobre 2025 - Il terzo posto della scorsa edizione, che sarebbe stato seguito dal secondo della Liegi-Bastogne-Liegi 2025 (entrambi alle spalle del solito Tadej Pogacar), l'aveva consacrato come corridore da corse di un giorno dopo una vita passata a inseguire la classifica generale dei Grandi Giri, un obiettivo tuttora in piedi e con la top 10 rimasta un tabù anche dopo questa stagione: Giulio Ciccone avrebbe voluto agguantare qualcosa di più nell'imminente Giro di Lombardia 2025, in programma sabato 11 ottobre, ma a pochi giorni dall'evento la fumata sembra nera.

Le condizioni di Ciccone

I malanni dell'abruzzese erano nati a Kigali, location di un Mondiale chiuso con un ottimo sesto posto, specialmente se si pensa al numero molto esiguo di corridori che avevano concluso quella faticosissima prova in linea: da allora per Ciccone è iniziato un calvario da lui stesso raccontato con un post sulla propria pagina Instagram. "Purtroppo mi sono ammalato dopo i campionati mondiali e ora sono sceso dalla bici da una settimana mentre mi sto riprendendo. Volevo dare il massimo nelle gare finali della stagione in Italia ma non sono pronto per essere sulla linea di partenza in questo momento. Nessuna decisione ancora sul Lombardia, perché spero di tornare in tempo per correre una delle mie gare preferite dell'anno". Queste parole di pochi giorni fa oggi rischiano di diventare il cattivo presagio di una decisione, personale e della Lidl-Trek, che sembra nell'aria: il forfait da una delle gare più consone alle qualità di Ciccone, quinto nel 2020 prima, appunto, del terzo posto di un anno fa. Ancora prima il classe '94 avrebbe dovuto disputare molte delle restanti Classiche italiane di fine stagione, ormai alle spalle: prima era toccato al Giro dell'Emilia 2025, poi alla Tre Valli Varesine 2025, due rinunce non a cuor leggero ma vissute con la speranza poi di non mancare all'ultima Monumento della stagione.

Le dichiarazioni di Uijtdebroeks

Poi c'è chi come Cian Uijtdebroeks, dal 2026 alla Movistar Team per un trasferimento piuttosto a sorpresa, ai microfoni di Spazio Ciclismo ha dichiarato la propria intenzione di specializzarsi nei Grandi Giri, sperando che per il futuro i problemi fisici che lo hanno assillato nelle ultime stagione lo abbandonino. "Le discussioni con la Movistar Team sono iniziate proprio il mese scorso, guardando anche ai prossimi anni, alle opportunità che ci sono all'interno della squadra, alle possibilità che posso avere e alle gare che posso correre. Di sicuro, se devo seguire il mio cuore, voglio correre i Grandi Giri e lottare per la classifica generale. Questa è anche l'ambizione che ho per i prossimi anni, anche per il prossimo anno: voglio partecipare di nuovo al Giro d'Italia e alla Vuelta per puntare a una buona classifica generale. La Movistar Team - conclude il belga - è davvero come una famiglia affettuosa, che vuole davvero sostenermi in questo: quindi questo è il motivo per cui mi trasferirò in questa squadra".

