Giro di Lombardia 2025, Evenepoel: "So come si batte Pogacar, ma sarà difficile"

Roma, 10 ottobre 2025 - Dal ritiro del 2020 a causa di una terribile caduta in un burrone in discese che ne mise a repentaglio la carriera ma anche la vita al secondo posto di un anno fa alle spalle del solito Tadej Pogacar: Remco Evenepoel ha un conto aperto con il Giro di Lombardia che domani proverà a saldare regalandosi quella che sarebbe la terza Classica Monumento vinta dopo le due Liegi-Bastogne-Liegi di fila nel 2022 e nel 2023.

Le dichiarazioni di Evenepoel

Mai come quest'anno le motivazioni del belga al via di Como saranno molteplici perché, come affermato nella conferenza stampa della vigilia, il Giro di Lombardia 2025 sarà la sua ultima corsa con la maglia della Soudal Quick-Step prima del passaggio alla Red Bull-Bora-Hansgrohe. "E' stato un periodo bellissimo. Ci sono stati giorni meno positivi, ma i ricordi più belli prevalgono. Non potrei essere più grato. L'ultima gara per la squadra mi dà una motivazione in più per dare ancora una volta il massimo. Non provo tristezza, devo concentrarmi sulla gara per fare un ultimo regalo alla squadra. Sarebbe un bel finale, una vittoria del genere". Evenepoel comincia già a sfogliare l'album dei ricordi di un'avventura che l'ha accompagnato fin dal 2019, anno del suo (precoce) ingresso nel mondo dei professionisti. "La vittoria alla Vuelta nel 2022 è il mio ricordo più bello. E' stata una vittoria inaspettata, la prima vittoria della squadra in una classifica generale di un Grande Giro. Era il nostro sogno, ma l'obiettivo iniziale era arrivare tra i primi cinque. Vincere poi a Madrid con solo cinque corridori in squadra è stato davvero speciale". Poi c'è il prossimo futuro, quello che sabato 11 ottobre lo vedrà provare a evitare a Pogacar una cinquina di vittorie di fila mai riuscita a nessuno: fermare lo sloveno, un'impresa mai banale. "Non devo mettermi troppo sotto pressione. Devo risparmiare energie per la gara, partire dalla mia forza. Tutti sanno quanto è forte, ma dovrò anche stare attento e tenere d'occhio l'andamento della gara. Tutti vorranno batterlo, con piani speciali o meno". In un certo senso, il belga sa come si batte Pogacar, specialmente nelle cronometro, con il doppiaggio della prova iridata ancora sotto gli occhi di tutti: stavolta però il tempo non sarà un alleato del classe 2000, che però non demorde. Anzi. "Certo, è possibile battere Pogacar, altrimenti non sarei qui. E' una gara difficile, ma c'è anche un lungo tratto pianeggiante nel finale. Vedremo come andrà. Mi sento ancora molto bene. Sarà importante non sprecare troppe energie all'inizio. E' sicuramente un finale in cui non si può mollare". Evenepoel approfondisce proprio l'argomento della salita conclusiva. "Nelle precedenti edizioni con questo percorso, Pogacar ha sempre attaccato sulla salita finale del Passo di Ganda. Nelle ultime settimane ha già dimostrato che è difficile stargli dietro una volta che attacca. Possiamo quindi prevedere dove attaccherà, ma molto dipenderà anche dall'andamento della gara fino a quel momento".

