Giro di Lombardia 2025, Pogacar dopo il trionfo: "Stagione senza rimpianti"

Bergamo, 11 ottobre 2025 - Un trionfo annunciato, nei tempi, nei modi e soprattutto nel protagonista assoluto: Tadej Pogacar vince a modo suo, dominando, il Giro di Lombardia 2025, inanellando una striscia di 5 successi di fila nell'ultima Classica Monumento della stagione che non ha eguali nella storia del ciclismo.

Le dichiarazioni di Pogacar

Si chiude così, nel migliore dei modi, un 2025 da incorniciare per lo sloveno, seppur nei numeri leggermente in sordina rispetto a un 2024 da record e da ben 25 vittorie. Stavolta sono 'solo' 20 gli urrà di Pogacar, che come sempre li spalma in maniera capillare nell'arco del calendario: dalla tappa 3 dell'UAE Tour 2025, datata 19 febbraio, fino al Giro di Lombardia 2025 dell'11 ottobre, un giorno da scolpire nella storia personale del corridore della UAE Team Emirates-XRG (che sale a 93 vittorie stagionali, cifra sempre più da record) ma anche dell'intero ciclismo. Merito proprio di Pogacar, che ai microfoni della Rai ha commentato una vittoria che lo proietta ancora di più nel mito di uno sport di cui è diventato un simbolo generazionale. "Questa vittoria è stata fantastica a coronamento di una giornata perfetta per la squadra. Abbiamo ottenuto la quinta vittoria consecutiva ed è incredibile". Come sempre, lo sloveno nei suoi tanti successi frutto spesso di exploit dalla lunghissima distanza (oggi lo scatto buono è avvenuto 'solo' a 37 km dal traguardo) non dimenticare il lavoro svolto in precedenza dai suoi compagni di squadra, tra i quali oggi Rafal Majka, all'ultima gara in carriera, merita degli encomi speciali. "Grazie a tutti i miei compagni di squadra, soprattutto a Majka che si ritira. Alla fine tutti insieme parlavamo dei risultati e dei numeri ottenuti". In un ciclismo sempre più ostaggio dei watt e dei computerini c'è ancora spazio per la fantasia, quella di Pogacar, che però non esclude uno studio accurato di ogni gara da disputare, come rivela proprio lo sloveno a margine di quello che è stato il suo ultimo giorno di fatica prima delle meritatissime vacanze: per Tadej, vincitore quest'anno, prima di oggi, del Giro delle Fiandre 2025, della Liegi-Bastogne-Liegi 2025, del Tour de France 2025, del titolo iridato e di quello continentale in linea, oltre all'UAE Tour 2025, la Strade Bianche 2025, la Freccia Vallone 2025, il Giro del Delfinato 2025 e la Tre Valli Varesine 2025, non c'è spazio per i rimpianti. "Due giorni fa abbiamo provato l'ultima salita (il Passo di Ganda, ndr) con ottimi risultati. Oggi abbiamo addirittura fatto meglio. In questo momento non ho nessun rimpianto per questa stagione: non me ne vengono in mente". Come biasimarlo, nonostante i crucci tuttora presenti della Milano-Sanremo, della Parigi-Roubaix e quella Vuelta prima o poi da vincere per completare la Tripla Corona.

