Giro di Lombardia 2025, Seixas abbatte un record lungo 108 anni

Roma, 13 ottobre 2025 - Essere oggi un professionista del ciclismo significa dover fare i conti con la generazione di fenomeni capitanati da Tadej Pogacar, ma proprio quest'ultimo ha ravvisato alle sue spalle i germi di un'altra infornata che promette bene. Dal belga Jarno Widar all'azzurro Lorenzo Mark Finn, fino a Paul Seixas, il corridore che fa sognare la Francia del futuro grazie a numeri già oggi di tutto rispetto. E da record.

Il record di Seixas al Giro di Lombardia 2025

Il fresco 19enne, professionista da quest'anno ma di scena ancora nelle categorie inferiori, con tanto di vittoria del Tour de l'Avenir 2025, ha già ottenuto dei piazzamenti e dei risultati importanti. Si parte dalla classifica a punti vinta al Tour of the Alps 2025, dunque in lotta con i 'grandi', fino appunto ai successi ottenuti tra i pari età, come quello del Tour de France riservato agli Under-23. Non solo la sua Decathlon AG2R La Mondiale, formazione in grande espansione a partire dal 2026: anche la Nazionale ha dato presto credito a Seixas, convocato per la prova élite dei Mondiali di Kigali, con tanto di ottimo 13esimo posto a referto nel contesto di quella che si era presto trasformata in una durissima gara a eliminazione e al quale aggiungere il 16esimo posto nella prova a cronometro sempre riservata ai senior. Dopo un paio di settimane il classe 2006 si è invece distinto al Giro di Lombardia 2025, chiudendo addirittura nella top 10 e per la precisione al settimo posto. E qui si apre il capitolo record che fa sognare un Paese che aspetta la vittoria di un transalpino al Tour de France da ormai oltre 40 anni: con i suoi 19 anni e 17 giorni di età, Seixas è diventato il corridore più giovane da 108 anni a questa parte a chiudere nella top 10 di una Classica Monumento. Prima di lui, ed è storia del 1917, Luigi Cuppi si piazzò quarto alla Milano-Sanremo ad appena 18 anni e 30 giorni di età. In realtà, a partire dal secondo dopoguerra le Classiche Monumento e le relative top 10 sono un tabù per qualsiasi corridore under 20, prima appunto di Seixas, che già al Giro del Delfinato 2025, chiuso all'ottavo posto a 18 anni e 264 giorni di età, aveva scritto un record diventando il corridore più giovane a entrare nella top 10 di una corsa di categoria World Tour, quella principale: prima di lui c'era stato Gilbert Bellone, nono al Giro di Romandia 1962 all'età di 19 anni e 137 giorni. Seppur con la dovuta prudenza di un movimento, quello ciclistico francese, che negli anni ha fagocitato diversi corridori che nelle categorie giovanili promettevano fuoco e fiamme, stavolta sogna un intero Paese e, al contempo, tremano i 'vecchi' fenomeni come Pogacar, che infatti non ha nascosto la preoccupazione per l'infornata di virgulti che avanza a grandi passi. E pedalate.