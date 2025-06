Giro di Svizzera 2025, al varo un dispositivo GPS per aumentare la sicurezza

Roma, 11 giugno 2025 - Tra Muriel Furrer, deceduta a settembre nella prova in linea dei Mondiali della categoria juniores, e Gino Mader, che perse la vita cadendo in discesa nella quinta tappa del Giro di Svizzera 2023, il tema sicurezza è pregnante per un intero Paese, appunto la Svizzera, oltre che per tutto il movimento ciclistico, che però fatica a trovare una comunanza di vedute sulla questione: mentre tuttora ci si interroga ancora sull'utilità o meno delle radioline in corsa, il Giro di Svizzera prova ad andare oltre, varando un sistema di tracciatura GPS per monitorare la posizione dei corridori, con l'obiettivo di aumentare la sicurezza in gara.

Come funziona il sistema GPS al via al Giro di Svizzera 2025

La corsa in programma dal 15 al 22 giugno, che funge da rifinitura della preparazione in vista del Tour de France 2025, vedrà il debutto di un sistema che la stessa Uci ha accolto con soddisfazione. Ogni bici in gara sarà infatti dotata di un GPS che emetterà un suono qualora dovesse rimanere ferma per più di 30", o in caso di variazioni innaturali di velocità o deviazioni brusche sul tracciato di gara: ogni dispositivo sarà connesso ad un centro di sicurezza mobile che raccoglierà tutti i dati, consentendo un rapido intervento in caso di necessità. Praticamente l'obiettivo sarà proprio evitare un'altra tragedia simile a quella della sfortunatissima Furrer, caduta e rimasta esanime per diversi minuti in una gara, quella iridata, in cui per questioni regolamentari (molto dibattute e discusse) non sono presenti le radioline. Il nodo restano proprio le gare riservate alle Nazionali, ma a tal riguardo la Federazione Internazionale si sta muovendo, annunciando con un comunicato novità in vista dei Mondiali di Kigali 2025, già molto discussi per la location vicina a un conflitto bellico e lontanissima per gran parte dei contingenti in gara. Quel che è certo è che i feedback che arriveranno dall'imminente corsa elvetica giocheranno un ruolo decisivo nella partita della sicurezza nel ciclismo, magari proprio con vista sui campionati iridati in Ruanda.

Onley verso il Giro di Svizzera 2025

Tra gli uomini più attesi del Giro di Svizzera 2025 c'è Oscar Onley, sul quale il Team Picnic PostNL punta forte anche per provare a risalire la china in ottica ranking World Tour: parola del direttore sportivo Rudi Kemna. "Questa si preannuncia un'edizione impegnativa, alla quale ci stiamo preparando con priorità ben definite. Il notro obiettivo principale sarà puntare alla classifica generale con Onley, intorno al quale abbiamo costruito la squadra. Lui è pronto, così come il gruppo che lo supporta, nel quale ci sono dei singoli che proveranno comunque qualcosa per sé nelle tappe adatte, tra volate e quelle mosse".

Leggi anche - Giro del Delfinato 2025, tappa 4: show di Evenepoel a cronometro