Giro di Svizzera 2025, Almeida si prende tutto: cronoscalata e successo. La classifica finale

Stockhutte (Svizzera), 22 giugno 2025 - La tappa 8, nonché ultima, del Giro di Svizzera 2025 vede il successo multiplo di Joao Almeida: il portoghese si prende la cronoscalata finale con un tempo di 27'33" che gli vale la terza vittoria parziale e anche l'intera edizione della corsa elvetica. Il corridore dell'UAE Team Emirates-XRG, già vittorioso nel Giro di Lussemburgo, nel Giro di Polonia, nel Giro dei Paesi Baschi e nel Giro di Romandia, si conferma uno specialista delle corse a tappa di una settimana, per un successo un anno fa sfiorato alle spalle del compagno di squadra Adam Yates. Stavolta, a dispetto di una startlist non eccellente, le difficoltà erano nate da una tappa iniziale sfortunata: caduta e oltre 3' lasciati sull'asfalto prima di intraprendere una rimonta inesorabile che ha lasciato a Kévin Vauquelin (maglia gialla fino a oggi) e Oscar Onley solo gli ultimi gradini del podio.

La cronaca della tappa 8 del Giro di Svizzera 2025

L'ultimo atto del Giro di Svizzera 2025 è la cronoscalata da Beckenried a Stockhutte di 10,1 km, di cui 9,2 km in salita con una pendenza media del 9% e massima del 12,6%, per un dislivello totale di 834 metri. Harry Sweeny (EF Education-EasyPost) scrive prima il miglior tempo all'intermedio (11'30"), fissato dopo 4,5 km, e poi quello all'arrivo (29'27"). Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team) abbassa a 11'13" il miglior intermedio, a sua volta ridotto a 11'12" da Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), tempo invece peggiorato di 21" dalla maglia gialla Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels). Il nuovo miglior tempo al traguardo diventa il 27'58" di Gall: Almeida arriva dopo 27'33" ed è il tempo buono a vincere la tappa ma anche a scavalcare Vauquelin in testa alla classifica generale, mettendo le mani sul Giro di Svizzera 2025.

Ordine d'arrivo tappa 8 Giro di Svizzera 2025

1) Joao Almeida (UAD) in 27'33"

2) Felix Gall (DAT) +24"

3) Oscar Onley (TPP) +1'11"

4) Kévin Vauquelin (ARK) +1'40"

5) Harry Sweeny (EFE) +1'54"

6) Aleksandr Vlasov (RBH) +2'03"

7) Ben O'Connor (JAY) +2'07"

8) William Barta (MOV) +2'12"

9) Finlay Pickering (TBV) +2'14"

10) Ilan Van Wilder (SOQ) +2'19"

Classifica generale finale Giro di Svizzera 2025

1) Joao Almeida (UAD) in 29h29'01"

2) Kévin Vauquelin (ARK) +1'07"

3) Oscar Onley (TPP) +1'58"

4) Felix Gall (DAT) +2'20"

5) Julian Alaphilippe (TUD) +3'57"

6) Lennard Kamna (LTK) +4'52"

7) Ben O'Connor (JAY) +5'08"

8) Ilan Van Wilder (SOQ) +6'16"

9) Pablo Castrillo (MOV) +6'41"

10) Clément Champoussin (XAT) +8'30"