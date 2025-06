Giro di Svizzera 2025 oggi: bis di Almeida. Classifica e ordine d’arrivo tappa 7

Emmetten (Svizzera), 21 giugno 2025 - La tappa 7 del Giro di Svizzera 2025 vede il bis di Joao Almeida dopo il successo ottenuto a Piuro nella tappa 4. Ancora una volta, nel gruppo dei migliori della classifica generale si procede quasi in simbiosi prima delle ultime rampe dell'arrivo in salita: parte per primo la maglia gialla Kévin Vauqueulin, che scatta troppo presto, andando fuori giri e prestando il fianco alla rimonta di Oscar Onley e soprattutto del portoghese. Il francese chiude in affanno ma, a fatica, difende il simbolo del primato: da amministrare domani, parlando del primo inseguitore, proprio Almeida, c'è un patrimonio di 33", forse troppo poco per continuare a sognare in grande o forse no. La tappa 8, nonché l'ultima, sarà la Beckenried-Stockhutte: una cronoscalata di 10,1 km, per 834 metri di dislivello, per plasmare la classifica generale finale, dalla quale esce di scena oggi a causa di una caduta Matthew Riccitello. Sulla carta, il terreno è fertile per Almeida, di professione cronoman ma ottimo passista-scalatore, come sta emergendo proprio in questo Giro di Svizzera 2025. Oggi per giunta con una correzione in volata, la posizione delle mani sul manubrio, per cancellare la delusione di due giorni fa nello sprint perso per mano di Onley, un altro che si candida a un risultato di prestigio domani. Se si parla di podio, c'è però da scalfire la resistenza di Julian Alaphilippe, lontano dalla forma dei giorni d'oro ma comunque in netta crescita rispetto al recente passato: oggi per il francese un terzo posto in graduatoria da provare a difendere domani su un terreno in teoria tutt'altro che amico. Tutto sembra apparecchiato per la vittoria di Almeida, che si sta ormai specializzando nelle corse a tappa di una settimana, ma come sempre sarà la strada a emettere i suoi verdetti ineluttabili, tutti tra l'altro con vista sul Tour de France 2025, in partenza tra due settimane esatte.

La cronaca della tappa 7 del Giro di Svizzera 2025

La corsa riparte dalla tappa 7, la Neuhausen am Rheinfall-Emmetten di 207,3 km, che metterà sul piatto 3 GPM da scalare, compreso quello che conduce all'arrivo, per 3.190 metri di dislivello. I fuggitivi di giornata sono Quinn Simmons (Lidl-Trek), Aleksandr Vlasov (Red Bull-Bora-Hansgrohe), William Junior Lecerf (Soudal Quick-Step), Felix Engelhardt (Team Jayco AlUla), Frank Van Den Broek (Team Picnic PostNL), Tiesj Benoot (Visma-Lease a Bike) e Hugo Houle (Israel-PremierTech), che scollinano con un margine di 3'30" la salita di Schwandi (3 km con una pendenza media dell'8,9% e massima del 23,7%). Una caduta coinvolge Simone Petilli (Intermarché-Wanty), Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck), Thomas Gloag (Visma-Lease a Bike) e Bob Jungels (Ineos Grenadiers), mentre una serie di ritiri riduce il gruppo: scendono dalla sella Albert Torres (Movistar Team), Simon Clarke (Israel-PremierTech), Roger Adrià (Red Bull-Bora-Hansgrohe) e soprattutto Matthew Riccitello (Israel-PremierTech), stamattina nono in classifica generale e a sua volta caduto all'alba della tappa. La fuga esplode sulla salita di Burgenstock (5,5 km con una pendenza media del 7,8% e massima del 23,8%): parte Simmons e Lecerf è la prima vittima. In gruppo intanto tira a tutta la Tudor Pro Cycling Team, con la prima scrematura che diventa realtà: la prima rasoiata è quella di Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team), con Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team) che si stacca. Anche Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) sembra inizialmente in difficoltà prima di tornare su della sua andatura: perdono invece davvero terreno Lennard Kamna (Lidl-Trek) e Ben O'Connor (Team Jayco AlUla). Il drappello dei migliori si fonde con ciò che resta della fuga, da individuare in Simmons e Van Den Broek. Quest'ultimo, da attaccante di giornata, si trasforma in un treno al servizio di Oscar Onley (Team Picnic PostNL), scollinando per primo per poi continuare a lavorare nel tratto in falsopiano prima della salita finale, quella di Emmetten (3,9 km con una pendenza media dell'8,3% e massima del 18,6%). Fin dalle prime rampe si staccano Van Den Broek e Simmons: parte invece ancora Gall, che fa il vuoto, con O'Connor che alle sue spalle prova ad allungare il drappello dei migliori, dal quale perde contatto Alaphilippe. La maglia gialla Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels) soffre ma tiene: con lui ci sono Almeida, Onley, Gall e un redivivo Alaphilippe. Si entra nell'ultimo chilometro e la prima fiammata, forse troppo prematura, è quella proprio di Vauquelin: Onley lo rimonta, ma dalle retrovie arriva Almeida, che stavolta si riscatta dopo il secondo posto di due giorni fa e va a vincere la volata.

Ordine d'arrivo tappa 7 Giro di Svizzera 2025

1) Joao Almeida (UAD) in 4h38'25" 2) Oscar Onley (TPP) st 3) Kévin Vauquelin (ARK) st 4) Felix Gall (DAT) +4" 5) Julian Alaphilippe (TUD) +8" 6) Felix Grossschartner (UAD) +1'07" 7) Joseph Blackmore (IPT) +1'07" 8) Ilan Van Wilder (SOQ) +1'07" 9) Clément Champoussin (XAT) +1'07" 10) Lennard Kamna (LTK) +1'07"

Classifica generale Giro di Svizzera 2025

1) Kévin Vauquelin (ARK) in 29h00'55" 2) Joao Almeida (UAD) +33" 3) Julian Alaphilippe (TUD) +41" 4) Oscar Onley (TPP) +1'19" 5) Felix Gall (DAT) +2'28" 6) Lennard Kamna (LTK) +2'55" 7) Ben O'Connor (JAY) +3'27" 8) Pablo Castrillo (MOV) +4'25" 9) Ilan Van Wilder (SOQ) +4'28" 10) Clément Champoussin (XAT) +6'05"