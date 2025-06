Giro di Svizzera 2025, scoppia la polemica in casa UAE Team Emirates-XRG

Roma, 17 giugno 2025 - I panni sporchi si lavano in famiglia, ma forse non per l'UAE Team Emirates-XRG, che mostra qualche segno di nervosismo. Per la verità, non è la prima volta in stagione che ciò accade: basta riavvolgere il nastro fino alla penultima tappa del Giro d'Italia 2025, quella in cui la maglia rosa, sulle pendenze del Colle delle Finestre, passò dalle spalle di Isaac Del Toro a quelle di Simon Yates, con Rafal Majka che durante e dopo la frazione non avrebbe lesinato critiche a parte del gruppo. Al Giro del Delfinato 2025 tutto è filato liscio, perché in effetti quando c'è di mezzo Tadej Pogacar il lavoro di squadra passa quasi in secondo piano, ma al Giro di Svizzera 2025 la tensione torna alle stelle: i protagonisti stavolta sono Mikkel Bjerg e Jan Christen.

La polemica tra Bjerg e Christen

Sarà per l'imbarcata immediata di oltre 3' presa da Joao Almeida già nella prima tappa, ma fatto sta che nella squadra emiratina volano stracci. Ai microfoni di TV2, l'emittente della sua Danimarca, al termine della tappa 2, Bjerg ne approfitta per punzecchiare Christen. "Sono stato molto sorpreso dal suo attacco. E' bello vedere che ha buone gambe, ma è un po' un peccato che non abbia trovato il moto per aiutare anche noi. Ma le cose stanno così". Il riferimento del classe '98, specialista crononam e marito nella vita della collega Emma Cecilie Norsgaard, in forza alla Lidl-Trek, va alla volata tirata per Antonio Morgado nel giorno del ritorno al successo dopo 3 anni di Vincenzo Albanese: poco prima Christen aveva tentato un allungo proprio per prevenire il suddetto sprint, che avrebbe visto poi il fratello Fabio (militante nella Q36.5 Pro Cycling Team) arrivare secondo. Insomma, affari di famiglia e soprattutto affari di squadra che l'UAE Team Emirates-XRG prova a far rientrare nonostante la dose rincarata dagli ospiti dello studio di TV2. Per Rolf Sorensen dietro questo episodio c'è qualche problema ben più profondo, mentre per Lars Bak il contestatissimo Christen aveva già aiutato poco Almeida in occasione della caduta della prima tappa. In realtà, lo stesso classe 2004 era finito sull'asfalto quel giorno, con tanto di ipotesi di ritiro come confermato dal connazionale Silvan Dillier. Christen, pupillo di un'UAE Team Emirates-XRG che lo ha blindato fino al 2030, riceve il supporto da un corridore dell'Alpecin-Deceuninck, prima di provare lui stesso a chiudere la polemica ai microfoni di SRF. "Non c'è niente di cui parlare. Mikkel si è scusato con me ieri sera perché ha capito che aveva detto qualcosa di fuori luogo. Ne ho anche parlato con un altro compagno, che sapeva che avrei provato qualcosa. Lo avevo anche detto alla radio, ma la mia radio non ha funzionato. Alla fine le cose sono andate diversamente". Tutto finito, quindi? Non proprio, dalla prospettiva di Christen. "Personalmente sto bene, ma ci sono alcune cose che mi preoccupano un po', anche se non voglio parlarne più di tanto".

