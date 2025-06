Giro di Svizzera 2025, tappa 2: Albanese torna a vincere. Ordine d'arrivo e classifica generale

Schwarzsee (Svizzera), 16 giugno 2025 - La tappa 2 del Giro di Svizzera 2025 parla italiano grazie a Vincenzo Albanese, che capitalizza al meglio uno sprint lungo e anomalo su una strada in ascesa costante: il terreno perfetto per il campano, al terzo successo, il primo dal 2022 e il primo a livello Word Tour, nonché il settimo per la sua EF Education-EasyPost. La maglia gialla resta sulle spalle di Romain Grégoire, che la rinforza guadagnando 1" di abbuono a uno sprint intermedio nel giorno in cui, a 2 anni esatti dalla scomparsa, la corsa elvetica ricorda il compianto Gino Mader. La tappa 3 sarà la Aarau-Heiden: 195,6 km con altri 2 GPM da scalare nel contesto di un tracciato molto mosso, con 2.928 metri di dislivello.

La cronaca della tappa 2 del Giro di Svizzera 2025

Dopo la vittoria all'esordio di Romain Grégoire (Groupama-FDJ), il Giro di Svizzera 2025 riparte dalla Aarau-Schwarzsee: 177 km mossi e con 3 GPM da scalare e 2.704 metri di dislivello. In fuga vanno Silvan Dillier (Alpecin-Deceuninck), Jonas Rutsch (Intermarché-Wanty) e Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), che guadagnano fino a 1'30" prima di vedere il proprio vantaggio dilapidato da un passaggio a livello abbassato: la giuria di gara ristabilisce prontamente il gap. Rutsch passa per primo al traguardo volante di Schwarzenburg, mentre Dillier perde contatto dai battistrada: il GPM di Guggisberg (5,3 km con una pendenza media del 4,3%) premia Schmid, che si ripete sul GPM di Heitenried (1,5 km con una pendenza media del 7%). Il Tissot Sprint di Sankt Antoni vede invece Grégoire passare per terzo e dunque incamerare 1" di abbuono. Sull'ultima salito GPM di giornata, quello di Rechthalten (1,6 km con una pendenza media del 6,1%), Rutsch molla e Schmid resta da solo: dal gruppo scatta poi Fabio Van Den Bossche (Alpecin-Deceuninck), ma ogni tentativo viene annullato dal gruppo, compatto ma comunque privo di diversi corridori. Si va verso la volata, ma il finale resta in ascesa, con pendenze comprese tra il 3% e il 5%: su questo terreno parte con una fucilata Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG), che poi si pianta e viene superato da Quinn Simmons (Lidl-Trek). Viene così fuori uno sprint anomalo che vede il successo quasi in allungo di Vincenzo Albanese (EF Education-EasyPost).

Ordine d'arrivo tappa 2 Giro di Svizzera 2025

1) Vincenzo Albanese (EFE) in 3h55'57" 2) Fabio Christen (Q36) st 3) Lewis Askey (GFC) st 4) Quinn Simmons (LTK) st 5) Danny Van Poppel (RBH) st 6) Paul Lapeira (DAT) st 7) Pello Bilbao (TBV) st 8) Nicolò Buratti (TBV) st 9) Gal Glivar (ADC) st 10) Fabio Van Den Bossche (ADC) st

Classifica generale Giro di Svizzera 2025

1) Romain Grégoire (GFC) in 6h46'01" 2) Kévin Vauquelin (ARK) +25" 3) Ben O'Connor (JAY) +1'18" 4) Felix Grossschartner (UAD) +1'18" 5) Lennard Kamna (LTK) +1'18" 6) Ben Swift (IGD) +1'33" 7) Georg Zimmermann (IWA) +1'37" 8) Tiesj Benoot (TVL) +3'23" 9) Pello Bilbao (TBV) +3'23" 10) Michael Woods (IPT) +3'23"