Giro di Svizzera 2025, tappa 3: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Roma, 16 giugno 2025 – Il graffio italiano di Vincenzo Albanese nella seconda tappa del Giro di Svizzera 2025. In una volata ristretta, dopo l’attacco nel finale di Quinn Simmons, l’alfiere della Ef ha preceduto il padrone di casa Fabio Christen e il britannico Lewis Askey, timbrando un successo importante sia per lui che per la squadra, che conferma un convincente inizio di stagione 2025. Non ci sono stati movimenti in classifica generale, con il francese Romain Gregoire in testa con 25 secondi sul connazionale Kevin Vauquelin e 27” sull’olandese Bart Lemmen. L’unico cambiamento è stato il sorpasso di Lennard Kamna, salito in settima posizione, che ha scalzato lo spagnolo Pablo Castrillo. Martedì 17 giugno la terza tappa con 25 chilometri finali tutti da seguire.

Percorso

Sono 195 i chilometri per la tappa 3 del Giro di Svizzera da Aarau a Heiden, con arrivo in salita. Primi cento chilometri circa non particolarmente duri, avvicinando le città di Zurigo e Winterthur per immettersi verso il Lago di Costanza, non lontano dalla sede di arrivo, e lì partirà la vera battaglia. Saranno decisivi gli ultimi 25 chilometri, con tanta salta. Prima si sale verso Knolhusen (seconda categoria) per 5.2 chilometri al 6.2% e con vetta a 17 dal traguardo. A seguire il terza categoria di Burisvilen, appena 2 chilometri al 7%, poi gran finale verso Heiden con 3.4 chilometri di salita con pendenze medie del 5.2%. Si arriva attorno agli 800 metri di altitudine poco sopra il Lago di Costanza.

Favoriti

Può essere tappa fughe di corridori scattisti. Julian Alaphilippe e Marc Hirschi vorranno regalare una gioia alla Tudor, ma Gregoire starà attento per difendere la maglia di leader, e attenzione anche a Ben O’Connor, George Bennett, Warren Barguil, Lorenzo Fortunato come possibili attori di rilievo. Alcuni protagonisti attesi alla vigilia sono molto attardati nella generale come Tao Geoghegan Hart, staccato di oltre tre minuti, con anche Felix Gall, Aleksandr Vlasov, Joao Almeida e Geraint Thomas nelle vicinanze. Ogni giornata può essere buona per recuperare.

Orari tv

La terza tappa del Giro di Svizzera si disputa martedì 17 giugno con orario di partenza alle 12.15 e arrivo previsto tra le 16 e le 17. Prevista la sola diretta a pagamento sui canali Eurosport. In particolare, sarà il canale 210 di Sky a trasmettere la corsa a partire dalle 14.50 con telecronaca di Lucca Gregorio e Riccardo Magrini. Live streaming su Sky Go, Discovery Plus e Dazn. Il Giro di Svizzera è l'ultimo grande appuntamento per i corridori da corse a tappe in preparazione del Tour de France dopo il Giro del Delfinato, conclusosi domenica con il successo, dominando, di Tadej Pogacar su Jonas Vingegaard. Leggi anche - Pogacar padrone del Delfinato: a Lenny Martinez l'ultima tappa