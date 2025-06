Giro di Svizzera 2025, tappa 3: vince Simmons. Ordine d'arrivo e classifica generale

Heiden (Svizzera), 17 giugno 2025 - La tappa 3 del Giro di Svizzera 2025 vede l'arrivo della fuga nella figura di Quinn Simmons, che sul primo GPM di giornata saluta i compagni di attacco e festeggia al meglio la sua fresca maglia di campione statunitense in una giornata che vede Romain Grégoire mantenere ancora la maglia gialla e Geraint Thomas cadere e completare la frazione molto dolorante: Joao Almeida arriva invece secondo e recupera così qualcosa in classifica generale dopo la batosta della prima frazione. La tappa 4, la Heiden-Piuro (Valchiavenna) di 193,2 km, proporrà l'arrivo della corsa in Italia, tra l'altro in costante ascesa, dopo aver superato 2 GPM, di cui il secondo di prima categoria, per 3.067 metri di dislivello.

La cronaca della tappa 3 del Giro di Svizzera 2025

La corsa riparte dalla Aarau-Heiden: 195,6 km con altri 2 GPM da scalare nel contesto di un tracciato molto mosso, con 2.928 metri di dislivello. La fuga di giornata comprende Quinn Simmons (Lidl-Trek), Max Walker, Samuele Battistella (EF Education-EastPost), Brent Van Moer (Lotto), Nans Peters (Decathlon AG2R La Mondiale Team) ed Emiel Verstrynge (Alpecin-Deceuninck): in gruppo intanto cadono Fabio Christen (Q36.5 Pro Cycling Team) e William Junior Lecerf (Soudal Quick-Step). In un secondo molto finisce sull'asfalto anche Geraint Thomas (Ineos Grenadiers), che perde contatto dal gruppo. Walker passa per primo al traguardo volante di Hundwill e poi si stacca insieme a Peters, mentre sulle prime rampe della salita di Knolhusen (5,2 km con una pendenza media del 6,2%) si avvantaggia Simmons, che prosegue il suo attacco sul Buriswilen (2 km con una pendenza media del 6,9%). Dal gruppo intanto ci sono le fiammate di Marc Hirschi (Tudor Pro Cycling Team), Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG) e Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek), ma l'affondo buono è quello di Neilson Powless (EF Education-EasyPost). Neanche il connazionale riesce a riprendere Simmons, che pur soffrendo mantiene il suo vantaggio su un finale in ascesa, con punte all'8%: Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) arriva secondo e prova così a recuperare qualcosa, tramite gli abbuoni, dopo il grande scotto pagato nella prima tappa.

Ordine d'arrivo tappa 3 Giro di Svizzera 2025

1) Quinn Simmons (LTK) in 4h39'42" 2) Joao Almeida (UAD) +18" 3) Oscar Onley (TPP) +18" 4) Romain Grégoire (GFC) +18" 5) Kévin Vauquelin (ARK) +18" 6) Jan Christen (UAD) +18" 7) Fabio Christen (Q36) +18" 8) Pello Bilbao (TBV) +18" 9) Felix Gall (DAT) +18" 10) Clément Champoussin (XAT) +18"

Classifica generale Giro di Svizzera 2025

1) Romain Grégoire (GFC) in 11h26'01" 2) Kévin Vauquelin (ARK) +25" 3) Bart Lemmen (TVL) +27" 4) Julian Alaphilippe (TUD) +27" 5) Ben O'Connor (JAY) +1'18" 6) Felix Grossschartner (UAD) +1'18" 7) Lennard Kamna (LTK) +1'18" 8) Pablo Castrillo (MOV) +1'18" 9) William Barta (MOV) +1'37" 10) Lorenzo Fortunato (XAT) +1'37"

