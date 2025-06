Giro di Svizzera 2025, tappa 5: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Piuro, 18 giugno 2025 – Il colpo in solitaria di Joao Almeida nella quarta tappa del Giro della Svizzera apre la battaglia per la classifica generale. E sarà spettacolo. Il portoghese ha vinto in fuga, attaccando sul Passo dello Spluga, a Piuro in Valchiavenna, staccando di 40” Oscar Onley, di 42” Ben O’Connor e di 1’00” la coppia di francesi composta da Vauquelin e Gregoire, in un gruppo con anche Alaphilippe, Gall e Castrillo. Nessun italiano tra i primi e il migliore è stato Nicola Conci ventisettesimo a 6’33”. Si è riaperta, dunque, la lotta alla maglia gialla. Gregoire ha mantenuto la vetta con 25” su Vauquelin e 29” su Alaphilippe, dietro c’è O’Connor che incombe a 56” di ritardo e anche Almeida è risalito in settima posizione a 2’07” e nella quinta tappa potrà attaccare ancora. Vediamo nel dettaglio il tappone di montagna con quattro Gpm di prima categoria che selezioneranno notevolmente il gruppo.

Percorso

Tappa molto dura la quinta del Giro di Svizzera da La Punt a Santa Maria di 183 chilometri e quattro Gpm di prima categoria. Il percorso si apre subito in salita con il Julierpass di 7.3 chilometri al 6.5% situato dopo 23 chilometri di corsa. Successivamente si staglia una lunga discesa di oltre quaranta chilometri per riprendere a salire prima verso il traguardo volante al chilometro 82 e poi per la seconda salita di giornata, che è il San Bernardino di 7.5 chilometri e massime dell’11%. Si scollina a 2067 metri di altitudine con 66 chilometri ancora da percorrere. Circa 30, saranno di discesa per arrivare all’imbocco dello strappo di Castaneda, con punte del 20%, che porta verso il finale. Questa ultima salita sarà infatti ripetuta verso l’arrivo con l’aggiunta di 1800 metri al 9% per arrivare a Santa Maria.

Favoriti

Appare proprio una tappa che potrebbe sconvolgere la classifica generale e i big dovranno farsi trovare pronti. Si parte da Almeida, si passa da Onley, Vauquelin, Gall e O’Connor, per concludere con Barguil, Vlasov, Kamna, Christen, Castrillo e Champoussin. Tappa per scalatori: non ci si potrà più nascondere. Tra gli italiani occhi su Lorenzo Fortunato, ormai andati fuori classifica e dunque con chance di avere via libera in fuga.

Dove vedere la tappa in tv

La quinta tappa del Giro della Svizzera 2025 si disputa giovedì 19 giugno con orario di partenza alle 12.09 e arrivo previsto attorno alle 17. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 14.50 con telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini. In streaming su Discovery Plus, Dazn e Sky Go.