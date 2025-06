Giro di Svizzera 2025, tappa 5: vince Onley. Vauquelin maglia gialla. La classifica

Santa Maria (Svizzera), 19 giugno 2025 - La tappa 5 è quella regina del Giro di Svizzera 2025, con 4 GPM di prima categoria da scalare. E' la giornata buona affinché Joao Almeida prosegua nella sua operazione rimonta: così è, ma stavolta il portoghese non c'entra la vittoria, oltre a mancare ancora l'appuntamento con la maglia gialla. Nell'ordine, fanno festa Oscar Onley e Kévin Vauquelin: il britannico, finora sfortunatissimo in carriera per i tanti infortuni ('memorabili' le 3 fratture alla clavicola in appena 8 mesi), si prende una bella soddisfazione vincendo lo sprint stretto contro il portoghese e il francese scippa il simbolo del primato al connazionale Romain Grégoire, che naufraga presto salutando i sogni di gloria invece ancora lì, a sorpesa, per un redivivo Julian Alaphilippe, oggi in secondo in classifica generale. Tra tappe ancora da disputare (su tutte la cronoscalata finale) e le gambe mostrate, l'impressione è che il bilancino dei pronostici cominci a pendere fortemente verso Almeida, il solito Almeida che magari non ruba l'occhio per quanto riguarda lo spettacolo ma che alla fine, con la sua progressione inesorabile, è sempre lì con i migliori. Ancora prima del via della frazione, la giornata si era aperta con l'inaugurazione di un memoriale per Gino Mader nel luogo dove nel 2023, sulla discesa del Passo dell'Albula, fu coinvolto nell'incidente che gli costò la vita il 16 giugno: a Marc Hirschi e Michael Shar, nella commozione generale di ex compagni di squadra della Bahrain Victorious e colleghi in generale, oltre ovviamente ai familiari, il compito di sollevare il velo sulla scultura situata vicino al luogo di partenza di oggi. La tappa 6, la Chur-Neuhausen am Rheinfall di 186,7 km, nonostante 2 GPM di seconda categoria da scalare in una prima parte di tracciato molto mossa e 2.391 metri di dislivello, riporterà in auge i velocisti rimasti in gruppo, per la verità pochi, prima che nel fine settimana tornino in scena gli uomini più attesi, pronti a giocarsi la maglia gialla da oggi di proprietà di Vauquelin.

La cronaca della tappa 5 del Giro di Svizzera 2025

La corsa riparte dalla La Punt-Santa Maria: 183,5 km e altri 4 GPM da scalare, tutti di prima categoria, compreso quello all'arrivo, con un dislivello totale di 3.620 metri. I fuggitivi di giornata sono Pello Bilbao (Bahrain Victorious), Nelson Powless (EF Education-Easy Post), Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team), Javier Romo (Movistar Team) e Aleksandr Vlasov (Red ,Bull-Bora-Hansgrohe), che scollina per primo sul GPM di Julierpass (7,3 km con una pendenza media del 6,5% e massima del 13,6%): Romo invece passa per primo allo sprint di Nufenen, che a sua volta precede il Passo del San Bernardino #RideforGino (7,5 km con una pendenza media del 5,9% e massima dell'11,9%), che invece premia ancora Vlasov. Dopo il traguardo volante di Lostallo, tagliato per primo da Bilbao, si torna a salire per il primo dei due passaggi sulla salita di Castaneda (4,4 km con una pendenza media del 9,8% e massima del 20,5%): Vlasov, già leader virtuale della classifica riservata agli scalatori, prova a salutare gli altri fuggitivi a maggior ragione ora che il gruppo si sta facendo sotto sotto l'impulso dell'UAE Team Emirates-XRG. Tira Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates-XRG), ma alle sue spalle appare inizialmente staccato Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG) a causa forse di un cambio di rapporto mal eseguito: il portoghese recupera, mentre Romain Grégoire (Groupama-FDJ) comincia seriamente a perdere contatto. Il gruppo dei migliori si sparpaglia, mentre davanti lo scollinamento premia Vlasov, nonostante il recupero dalle retrovie di Bilbao e Powless. Per quanto riguarda gli uomini della classifica generale, nel drappello campeggia Almeida, ma non solo: con lui ci sono Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels), Oscar Onley (Team Picnic PostNL), Julian Alaphilippe (Tudor Pro Cycling Team), Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team), Pablo Castrillo (Movistar Team), Lennard Kamna (Lidl-Trek), Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) e Matthew Riccitello (Israel-PremierTech). Si torna a scalare la salita di Castaneda (4,4 km con una pendenza media del 9,8% e massima del 21,3%): ciò che resta della fuga finisce, ma le difficoltà appartengono anche a chi come O'Connor e Castrillo aveva sofferto in occasione della prima scalata. Scatta Alaphilippe, ripreso da Onley: quest'ultimo resta poi da solo al comando, inseguito prima da Almeida e poi da Gall. Il portoghese completa la sua progressione e passa per primo al GPM, dopo il quale però la strada continua a salire per gli ultimi 2 km. Almeida e Onley vanno avanti di comune accordo, con vista sulla vittoria di tappa e magari pure sulla maglia gialla ormai persa da Grégoire, alla deriva: parte il britannico, che in volata brucia il portoghese, che dal canto suo continua a recuperare in classifica generale, da oggi comandata da Vauquelin.

Ordine d'arrivo tappa 5 Giro di Svizzera 2025

1) Oscar Onley (TPP) in 4h33'28" 2) Joao Almeida (UAD) st 3) Felix Gall (DAT) +23" 4) Kévin Vauquelin (ARK) +57" 5) Matthew Riccitello (IPT) +1'05" 6) Ilan Van Wilder (SOQ) +1'14" 7) Julian Alaphilippe (TUD) +1'22" 8) Lennard Kamna (LTK) +1'46" 9) Felix Grossschartner (UAD) +2'25" 10) George Bennett (IPT) +2'38"

Classifica generale Giro di Svizzera 2025

1) Kévin Vauquelin (ARK) in 20h12'10" 2) Julian Alaphilippe (TUD) +29" 3) Joao Almeida (UAD) +39" 4) Oscar Onley (TPP) +1'21" 5) Lennard Kamna (LTK) +1'44" 6) Ben O'Connor (JAY) +2'16" 7) Felix Gall (DAT) +2'20" 8) Pablo Castrillo (MOV) +2'40" 9) Matthew Riccitello (IPT) +3'08" 10) Ilan Van Wilder (SOQ) +3'17"

