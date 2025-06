Giro di Svizzera 2025, tappa 6: vince Meeus. Ordine d'arrivo e classifica generale

Neuhausen am Rheinfall (Svizzera), 20 giugno 2025 - La tappa 6 del Giro di Svizzera 2025 offre ai velocisti l'ultima chance per mettersi in mostra: dopo un lungo inseguimento alla fuga di giornata, nella quale c'erano l'ex maglia gialla Romain Grégoire e gli idoli di casa Mauro Schmid e Stefan Kung, oltre ad Harry Sweeny, a spuntarla è Jordi Meeus, che trova il secondo successo stagionale battendo Davide Ballerini in un giorno praticamente di transizione per gli uomini di una classifica generale ancora guidata da Kévin Vauquelin. La tappa 7, la Neuhausen am Rheinfall-Emmetten di 207,3 km, riporterà il gruppo in salita grazie a 3 GPM da scalare, compreso quello che conduce all'arrivo, per 3.190 metri di dislivello.

La cronaca della tappa 6 del Giro di Svizzera 2025

Dopo le fatiche dei giorni scorsa, la corsa riparte dalla Chur-Neuhausen am Rheinfall: 186,7 km che, nonostante i 2 GPM di seconda categoria da scalare in una prima parte di tracciato molto mossa e 2.391 metri di dislivello, sembrano ammiccare alle ruote veloci in gruppo. I fuggitivi di giornata sono Harry Sweeny (EF Education-EasyPost), Stefan Kung, Romain Grégoire (Groupama-FDJ) e Mauro Schmid (Team Jayco AlUla), che passa per primo sul GPM di Wildhaus (8,9 km con una pendenza media del 6,8% e massima del 18%) e su quello di Hemberg (6,2 km con una pendenza media del 5,5% e massima del 18,4%). Alle spalle dei battistrada si crea un drappello di contrattaccanti che annovera Pello Bilbao, Matej Mohoric (Bahrain Victorious) ed Ewen Costiou (Arkéa-B&B Hotels), che tuttavia ha vita breve, mentre arriva la notizia del ritiro di Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG). Grégoire è il primo fuggitivo a perdere contatto, mentre Kung passa per primo al traguardo volante di Lommis e Schmid vince il Tissot Sprint, incamerando 3" di abbuono. I tre vengono riassorbiti poco prima della volata, che premia Jordi Meeus (Red Bull-Bora-Hansgrohe) davanti a Davide Ballerini (XDS Astana Team).

Ordine d'arrivo tappa 6 Giro di Svizzera 2025

1) Jordi Meeus (RBH) in 4h10'24" 2) Davide Ballerini (XAT) st 3) Lewis Askey (GFC) st 4) Madis Mihkels (EFE) st 5) Nicolò Buratti (TBV) st 6) Danny Van Poppel (RBH) st 7) Pavel Bittner (TPP) st 8) Paul Lapeira (DAT) st 9) Marius Mayrhofer (TUD) st 10) Stefano Oldani (COF) st

Classifica generale Giro di Svizzera 2025

1) Kévin Vauquelin (ARK) in 24h22'34" 2) Julian Alaphilippe (TUD) +29" 3) Joao Almeida (UAD) +39" 4) Oscar Onley (TPP) +1'21" 5) Lennard Kamna (LTK) +1'44" 6) Ben O'Connor (JAY) +2'16" 7) Felix Gall (DAT) +2'20" 8) Pablo Castrillo (MOV) +2'40" 9) Matthew Riccitello (IPT) +3'08" 10) Ilan Van Wilder (SOQ) +3'17"

