Giro di Svizzera 2025, tappa 4: vince Almeida. Ordine d'arrivo e classifica generale

Purio (Valchiavenna), 18 giugno 2025 - La tappa 4 del Giro di Svizzera 2025 vede partire ufficialmente l'operazione rimonta in classifica generale di Joao Almeida, che scatta sullo Splugenpass e galoppa in solitaria per quasi 50 km. Il portoghese rimonta su tutti i rivali, arrivando quasi a dimezzare gli oltre 3' di ritardo accumulati già nella prima frazione. Sorride il lusitano, al sesto successo in stagione, ma sorride anche l'UAE Team Emirates-XRG dopo le polemiche nei giorni scorsi tra Mikkel Bjerg e Jan Christen: quest'ultimo, di fatto, lancia lo scatto di Almeida, che fa il resto resistendo ai tentativi di rimonta dalle retrovie. Romain Grégoire sceglie saggiamente di marcare Kévin Vauquelin, il secondo in graduatoria, e così mantiene la maglia gialla. Ma per quanto? A tal riguardo, i riflettori vanno tutti sulla tappa 5, la La Punt-Santa Maria di 183,5 km, che propone altri 4 GPM da scalare, tutti di prima categoria, compreso quello all'arrivo, per altri 3.620 metri di dislivello: praticamente forse il primo vero snodo per la classifica generale nonostante la 'Cima Coppi' dell'edizione fosse quella scalata oggi, appunto lo Splugenpass. Classifica generale nella quale Almeida non è l'unico a risalire la china oggi: avanzano pure Julian Alaphilippe, Lennard Kamna, Oscar Onley e Ben O'Connor, con questi ultimi due a completare il podio di giornata. Verosimilmente, domani i margini in una graduatoria molto stretta si dilateranno, con gli scalatori puri che potranno far valere le proprie qualità. A tal riguardo, l'incognita principale si chiama proprio Grégoire, oggi apparso in difficoltà sul lunghissimo Splugenpass, che ha segnato l'inizio dello sconfinamento in Italia, per il primo arrivo in assoluto in tal senso al Giro di Svizzera. Poi c'è Almeida, che domani potrebbe dare la picconata forse decisiva nella sua operazione rimonta, forse partita addirittura già ieri con gli abbuoni conquistati al traguardo: oggi un'azione alla Tadej Pogacar per l'audacia del momento della partenza, ma non di certo per il fatturato raccolto come margine sui rivali, per una UAE Team Emirates-XRG che vuole riscoprirsi forte anche quando in gara non c'è il proprio uomo di punta.

La cronaca della tappa 4 del Giro di Svizzera 2025

La corsa riparte dalla Heiden-Piuro (Valchiavenna): 193,2 km con 2 GPM da scalare, di cui il secondo di prima categoria, per altri 3.067 metri di dislivello. I fuggitivi di giornata sono Neilson Powless (EF Education-EasyPost), Andrew August (Ineos Grenadiers), Georg Zimmermann (Intermarché-Wanty), Quinn Simmons (Lidl-Trek), Thomas Gloag (Visma-Lease a Bike), Sébastien Grignard (Lotto), Marius Mayrhofer e Larry Warbasse (Tudor Pro Cycling Team). La strada comincia a salire con pendenze con pendenze fino al 9% prima dell'inizio del GPM di Sufers (3,4 km con una pendenza media del 5,7%): davanti restano i soli Powless, Simmons, Mayrhofer e Gloag, che scollina per primo nel momento in cui la fuga comincia a perdere unità e consistenza. Non a caso, il gruppo si compatta quando la strada torna a salire sullo Splugenpass/Passo dello Spluga (8,8 km con una pendenza media del 7,4% e massima del 18,5%), la 'Cima Coppi' del Giro di Svizzera 2025. Partono le schermaglie tra gli uomini più attesi: dopo la tirata di Jan Christen (UAE Team Emirates-XRG), scatta Joao Almeida (UAE Team Emirates-XRG), imitato poi da Juan Pedro Lopez (Lidl-Trek), mentre va subito a fondo Nairo Quintana (Movistar Team). Cominciano a faticare anche Romain Grégoire (Groupama-FDJ), Bart Lemmen (Visma-Lease a Bike), Oscar Onley (Team Picnic PostNL), Kévin Vauquelin (Arkéa-B&B Hotels), Matthew Riccitello (Israel-PremierTech), Ben O'Connor (Team Jayco AlUla) e Felix Gall (Decathlon AG2R La Mondiale Team): va invece a tutta Almeida, che per la prima volta riesce a scavare un fosso tra sé e gli altri. Il portoghese scollina per primo, entrando di fatto in territorio italiano, con un margine sempre più importante sul drappello dove c'è Grégoire. Quest'ultimo, così come l'altro specialista Vauquelin e O'Connor, comincia a rimontare qualcosa in discesa, con l'azione di Almeida che comincia a perdere consistenza e vantaggio. La buona notizia per il portoghese è che alle sue spalle il drappello con i big si ricompatta: qualora non ci fosse l'accordo, un passista come il portacolori dell'UAE Team Emirates-XRG potrebbe aproffittarne per riguadagnare qualcosa. Invece no, perché il plotone degli inseguitori collabora ed erode ancora qualcosa del vantaggio residuo di Almeida, che torna a guadagnare quando dietro scoppia la bagarre. Partono Onley e O'Connor e questo frena tantissimo il drappello Grégoire, che concentra i suoi sforzi sulla marcatura a Vauquelin. Anche grazie a questi cambiamenti alle sue spalle, Almeida riesce a portare a casa il primo obiettivo di giornata, la vittoria di tappa: il seconda è la rimonta in classifica generale, a sua volta riuscita, con Onley e O'Connor che alle spalle del battistrada fanno lo stesso anche se la maglia gialla appannaggio di Grégoire.

Ordine d'arrivo tappa 4 Giro di Svizzera 2025

1) Joao Almeida (UAD) in 4h10'19" 2) Oscar Onley (TPP) +40" 3) Ben O'Connor (JAY) +42" 4) Kévin Vauquelin (ARK) +1'00" 5) Romain Grégoire (GFC) +1'00" 6) Felix Gall (DAT) +1'00" 7) Ilan Van Wilder (SOQ) +1'02" 8) Clément Champoussin (XAT) +1'02" 9) Julian Alaphilippe (TUD) +1'02" 10) Lennard Kamna (LTK) +1'02"

Classifica generale Giro di Svizzera 2025

1) Romain Grégoire (GFC) in 15h37'20" 2) Kévin Vauquelin (ARK) +25" 3) Julian Alaphilippe (TUD) +29" 4) Ben O'Connor (JAY) +56" 5) Lennard Kamna (LTK) +1'20" 6) Pablo Castrillo (MOV) +1'20" 7) Joao Almeida (UAD) +2'07" 8) Oscar Onley (TPP) +2'53" 9) Felix Gall (DAT) +3'23" 10) Clément Champoussin (XAT) +3'25"