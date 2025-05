Giro d'Italia 2025, Bernal: "Mi sono allenato bene per una corsa che amo"

Roma, 2 maggio 2025 - Il conto alla rovescia dice -7 giorni al Giro d'Italia 2025, al cui via (in attesa dell'ufficialità della startlist definitiva) ci saranno 4 vincitori del passato: tra essi figura pure Egan Bernal, capitano di una Ineos Grenadiers pronta a schierare due punte.

Le dichiarazioni di Bernal e Arensman

La prima sarà il colombiano, uno che appunto sa come si difende la maglia rosa fino alla fine: il suo luogotenente sarà Thymen Arensman, uno che invece deve ancora dimostrare tutto il suo valore nelle corse di tre settimane. "Il Giro d'Italia occupa un posto speciale nel mio cuore. Nel 2021 ho raggiunto uno dei traguardi più importanti della mia carriera e sono motivato e grato di essere di nuovo alla guida della squadra insieme a Thymen. Questa stagione non è stata delle più semplici, a causa della frattura della clavicola che ho subito dopo l'incidente nella Clasica Jaen Paraiso Interior a febbraio, ma avevamo un buon piano di recupero e sono riuscito a tornare in sella rapidamente. Mi sono allenato bene e mi sento bene in vista della Corsa Rosa. Abbiamo una squadra molto equilibrata per l'edizione di quest'anno, con ragazzi che possono sostenerci in montagna e altri che possono cercare opportunità di vittorie di tappa. La squadra è affamata e daremo ogni giorno battaglia". Dice bene Bernal: la Ineos Grenadiers, insieme ai gregari Kim Heiduk, Ben Turner, Brandon Smith Rivera, Lucas Hamilton e Jonathan Castroviejo, schiererà pure Joshua Tarling, praticamente il favorito delle due cronometro. Poi ci sarà, appunto, Arensman, che a sua volta non nasconde le proprie emozioni a una settimana dal via di Durazzo e lo fa forte del secondo posto al Tour of the Alps 2025, con annessa vittoria di tappa, e del terzo posto alla Parigi-Nizza 2025. "Il Giro d'Italia è stato un grande obiettivo per me fin dall'inverno. Ho dei bellissimi ricordi di questa corsa e mi piace sempre molto correre in Italia". In effetti, l'olandese (a sua volta molto competitivo nelle prove contro il tempo, così come lo stesso Bernal, doppio campione nazionale) si è fatto conoscere al grande pubblico proprio alla Corsa Rosa, della cui classifica generale ha occupato il sesto posto finale nel 2023 e nel 2024. "Il percorso è impegnativo ma entusiasmante, con un buon mix di tappe e alcune interessanti prove a cronometro, quindi sono davvero felice di tornare e di correre al fianco di Egan e di un gruppo di corridori così forte. La mia stagione è stata finora abbastanza buona. Mi sento più forte e più regolare in gara, e ho ottenuto alcuni bei risultati di cui sono orgoglioso, tra cui la mia prima vittoria con la squadra. Questo risultato è arrivato in un modo davvero speciale e mi ha dato una buona spinta in vista del Giro d'Italia. Ora sono concentrato e non vedo l'ora di correre".

