Giro d'Italia 2025, cambia l'ultima tappa: via dal Vaticano in omaggio a Papa Francesco

Roma, 29 aprile 2025 - La scomparsa di Papa Francesco ha stravolto il mondo, anche quello dello sport, con il ciclismo che si accoda: l'ultima novità arriva dal Giro d'Italia 2025, che solleva il velo dall'ultima tappa, la cui partenza dal Vaticano omaggerà proprio il compianto Jorge Bergoglio.

Il percorso dell'ultima tappa e le dichiarazioni di Gualtieri e Cairo

Il prossimo 1 giugno la Corsa Rosa, al via invece venerdì 9 maggio da Durazzo (Albania), vedrà nel sempre suggestivo attraversamento della Capitale il suo epilogo: una sfilata o poco più per il leader della classifica generale e per tutti coloro che avranno portato a termine le precedenti tre settimane di gara. I 143 km in programma prevederanno un circuito nel centro cittadino da 9,5 km da ripetere otto volte, prima del quale la carovana attraverserà i Giardini Vaticani e uscirà dalla Porta del Perugino davanti a Santa Maria prima di raggiungere le Terme di Caracalla, il ritrovo per lo start effettivo. Poi si pedalerà direzione Ostia per poi tornare indietro e, appunto, entrare nel circuito, che giusto per continuare a strabiliare il mondo proporrà bellezze mozzafiato come il Colosseo, il Circo Massimo, Piazza Navona e i Fori Imperiali. Non si è fatto attendere il commento di Roberto Gualtieri, sindaco di Roma. "Siamo felicissimi di ospitare il Giro d'Italia per il terzo anno consecutivo, non era mai successo prima. Questa è la sua conclusione naturale, i due anni precedenti hanno regalato alla Corsa Rosa una cornice unica e offerto una cartolina speciale di Roma e dei suoi luoghi. Quest'anno poi è particolarmente importante perché si carica di un altro valore: per il Giubileo si era pensato al passaggio in Città del Vaticano, adesso – con la partenza – diventerà un grande omaggio per un grandissimo Pontefice a cui vogliamo tutti bene". Al sindaco si accoda Urbano Cairo, presidente di RCS Media Group. "Tornare a Roma è sempre speciale: per sette volte il Giro d'Italia ha chiuso qui, quattro da quando sono presidente di RCS. Questa città è un museo a cielo aperto e il colpo d'occhio della nostra corsa sulle strade è unico. Il rapporto con Roma ha tutto per durare ancora oltre quest'edizione. Questo poi è un momento speciale perché la scomparsa di Papa Francesco ha toccato tutti e la partenza dal Vaticano è un omaggio molto sentito per un Pontefice straordinario che ha fatto cose incredibili e che ha amato lo sport".

La novità dei Red Bull KM

Non solo il tracciato: il Giro d'Italia 2025 presenta anche la novità del Red Bull KM, un'opportunità in più per i big per sfidarsi e mettere in carniere abbuoni (6" al primo a passare al gate di uscita del chilometro, 4" al secondo e 2" al terzo). Dunque, non solo gli abbuoni finali, ma anche questi aggiuntivi, di cui per ogni tappa in linea (e sono 19) si conosce già l'esatta collocazione: nel caso dell'ultima frazione, il Red Bull KM è piazzato a Via di San Gregorio.

Leggi anche - Juventus, lo sfogo social di Douglas Luiz sugli infortuni