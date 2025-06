Giro d'Italia 2025, Carapaz: "Fatico a capire quanto accaduto sul Colle delle Finestre"

Roma, 15 giugno 2025 - Dalla fine del Giro d'Italia 2025 sono trascorse diverse settimane, ma non tutti hanno ancora elaborato e superato quanto successo sul Colle delle Finestre: è il caso di Richard Carapaz, che sulle colonne di Marca torna sull'impasse con Isaac Del Toro che avrebbe poi spianato la strada alla rimonta vincente di Simon Yates.

Le dichiarazioni di Carapaz

Nonostante la Corsa Rosa l'abbia già vinta nel 2019, l'ecuadoriano ha ancora forti rimpianti per un terzo posto amarissimo. "Penso che questo sia uno dei migliori Grandi Giri che io abbia mai corso nella mia carriera. Sono estremamente soddisfatto perché so di aver dato tutto quello che avevo e di aver fatto tutto quello che era in mio potere. E' stato un Giro d'Italia bello e molto combattuto, ma alla fine possono capitare episodi che ti sfuggono di mano. Per me, in ogni caso, tornare sul podio dopo quattro anni è molto gratificante".

Ridurre quanto accaduto sul Colle delle Finestre in occasione della tappa 20 a un semplice episodio è poco edificante: tuttora Carapaz vive un conflitto interiore su quanto accaduto sulla Cima Coppi dell'edizione con l'allora maglia rosa Del Toro. "Sto facendo ancora fatica a capire quello che è successo: è stata una situazione strana. Non penso di aver mai visto qualcuno far scivolare via la maglia rosa così facilmente. Però tutti si giocano le loro carte e l'UAE Team Emirates-XRG si è giocata questa: alla fine questo è stato il risultato. Il terzo posto a me cambia poco rispetto al secondo: in ogni caso rimango con la soddisfazione di aver lottato nuovamente per vincere un Grande Giro".

Il classe '93 torna sulla frazione incriminata. "Ho rianalizzato la tappa: la nostra missione era di isolare Del Toro sin dall'inizio del Colle delle Finestre per far sì che la sfida diventasse uno contro uno, e ci siamo riusciti. Poi è arrivato Yates da dietro e ha attaccato, e io ho chiuso in diverse occasioni. Ad un certo punto - continua Carapaz - ho deciso che non dovesse essere solo responsabilità mia, ma Del Toro ha rallentato. E' stato quasi imbarazzante perché io ho frenato per farlo passare e lui ha frenato insieme a me". Insomma, a detta dell'ecuadoriano, l'UAE Team Emirates-XRG e in particolare Del Toro sembravano più preoccupati di non far vincere appunto Carapaz che a chiudere su Yates, che intanto se ne andava verso la conquista di quella maglia rosa 7 anni prima scivolata via proprio sul Colle delle Finestre. "Durante la discesa Del Toro frenava perché voleva aspettare i suoi compagni di squadra, che però erano dietro di oltre tre minuti. Quando poi ci hanno raggiunto era troppo tardi. Lui mi ha detto che potevamo collaborare, ma Yates era già davanti di cinque minuti e con un compagno di squadra ad aiutarlo, e io gli ho detto che era troppo tardi. E' come se Del Toro fosse ossessionato da me, non sono riuscito a capire il perché".

