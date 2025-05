Giro d'Italia 2025, Carapaz: "Vogliamo vincere"

Roma, 7 maggio 2025 - L'ultimo in ordine cronologico, Tadej Pogacar, non sarà al via del Giro d'Italia 2025, che potrà comunque contare su diversi vincitori del passato: tra essi c'è Richard Carapaz, che non nasconde le sue velleità anche in questa edizione.

Le dichiarazioni di Carapaz

Correva il 2019 quando l'ecuadoriano scriveva una pagina di storia per sé e per il suo intero Paese: da allora il classe '93 è tornato una sola volta alla Corsa Rosa, nel 2022, arrivando secondo alle spalle di Jai Hindley, un altro ex vincitore presente al via di Durazzo. "Il Giro d'Italia è una corsa molto importante per me e per la mia carriera perché è stata la prima che sono riuscito a vincere, affermandomi come uomo da tre settimane. Mi sono preparato bene e le mie ambizioni sono molto grandi". Poi proprio uno sguardo a un passato a forti tinte rosa, con annessa spiegazione della preparazione vissuta prima di questa corsa. "Questo sarà il mio quarto Giro d'Italia: gli ultimi tre sono stati molto buoni e spero che questo sia lo stesso, o addirittura migliore. Ho trascorso alcuni giorni in Ecuador, dove mi sono allenato bene. Spero che tutto si svolga come previsto e come sperato". L'EF Education-EasyPost completerà il suo roster con Kasper Asgreen, Georg Steinhauser, Alexander Cepeda, Owain Doull, Mikkel Frolich Honoré, Darren Rafferty e James Shaw: tutti praticamente al servizio di Carapaz, al netto della presenza di qualche cronoman o di qualche attaccante. "La squadra è molto preparata. Conosciamo tutti il nostro piano. Stiamo portando tutte le nostre conoscenze per prenderci il Giro d'Italia. Non possiamo nascondere le nostre ambizioni: vogliamo vincere la corsa. Sono mesi che abbiamo questa intenzione. Vogliamo vincere. E' l'obiettivo principale della squadra in questo momento. Lo staff e i corridori sanno cosa c'è in ballo. Vogliamo fare bene e speriamo nel meglio".

Le dichiarazioni di Quintana

Da un vincitore del passato a un altro, che però partirà da Durazzo con ben altre ambizioni: è il caso di Nairo Quintana, che come dichiarato ai microfoni di Marca andrà a caccia 'solo' di una tappa. "Sto bene e arrivo con una buona condizione. Siamo venuti qui a livello di squadra con l'intenzione di lottare e ottenere buoni risultati. Il livello dei corridori è alto, ma pensiamo di poter fare bene. Sicuramente andremo a caccia di tappe e daremo tutto quel che abbiamo. Non ci siamo posti degli obiettivi precisi, andremo avanti alla giornata". E dire che la marcia di avvicinamento del colombiano al Giro d'Italia 2025 non è stata esattamente semplice. "Ho avuto un'influenza che mi ha messo fuori gioco in Andalusia, ma sto migliorando. Sia individualmente che come gruppo stiamo andando bene. Ci saranno ottimi corridori e sarà una corsa molto dura. Con questo parterre, sarà sicuramente molto complicata".

