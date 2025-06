Giro d'Italia 2025, caso De Bondt sul Colle delle Finestre: cosa è successo e le mosse dell’Uci

Roma, 20 giugno 2025 - Il silenzio è d'oro e per Dries De Bondt avrebbe potuto essere addirittura di platino: il belga rischia di pagare a caro prezzo quanto dichiarato circa il suo comportamento sul Colle delle Finestre, la Cima Coppi del Giro d'Italia 2025 che ha di fatto plasmato la classifica generale finale.

I fatti e la reazione dell'Uci

Intercettato dai microfoni di WielerFlits, il classe '91 aveva ammesso di aver lavorato per Isaac Del Toro e soprattutto Richard Carapaz nell'inseguimento disperato (e, con il senno del poi, vano) a Simon Yates. Le motivazioni sono presto dette, sempre dallo schietto De Bondt: la voglia di mettersi in mostra, magari proprio con l'EF Education-EasyPost dell'ecuadoriano e del direttore sportivo Ken Vanmarcke, con il quale aveva ammesso anche dei contatti precedenti la tappa, per ovviare al probabilissimo mancato rinnovo a fine stagione con la Decathlon AG2R La Mondiale Team. Dichiarazioni e fatti che avevano già fatto discutere, dividendo nettamente il fronte tra chi ha storto il naso e chi invece ha ricordato come nel ciclismo, in fondo, le alleanze su strada anche tra corridori di squadre diverse siano sempre esistite. Dal semplice dibattito da bar dello sport e da web si è saliti di livello allorché l'Uci è intervenuta a gamba tesa dichiarando di voler portare il caso De Bondt davanti alla Commissione Etica. In realtà, dopo le affermazioni incriminate del belga, la Federazione Internazionale aveva già svolto un'indagine preliminare, pervendo alla conclusione che il corridore sul Colle delle Finestre avesse avuto un comportamento in grado di 'mettere in discussione l'integrità della competizione'. Partendo dalle proprie considerazioni, l'Uci ha rimesso la questione alla propria Commissione Etica, chiamata a pronunciarsi sull'eventuale violazione degli articoli 8.1 e 2 dell'Allegato 2 del proprio codice etico. Rischierebbero, nel caso, sia De Bondt sia Vanmarcke, i cui comportamenti potrebbero essere annessi in ciò che il codice reputa 'mancato rispetto delle istruzioni dell'organizzatore o dei commissari' e di 'vie di fatto, intimidazione, ingiurie, minacce, comportamento scorretto (tirare la maglia, la sella di un altro corridore), colpo di casco, ginocchiata, gomitata, spallata, piedata o manata, urinare in pubblico etc) o indecente o che metta qualcun altro in pericolo': le sanzioni, cumulando i due articoli, potrebbero portare a una multa di un massimo di 5.500 franchi svizzeri, oltre a 100 punti in meno nelle classifiche Uci e alll'assegnazione di un cartellino giallo.

Niente Tour de France 2025 per Seixas

Proprio la Decathlon AG2R La Mondiale Team guarda oltre e pensa già al Tour de France 2025, che la stellina Paul Seixas non disputerà, come spiegato ai microfoni de L'Équipe dal responsabile delle prestazioni Jean-Baptiste Quiclet. "Solo l'anno scorso Paul faceva gare juniores e non andava oltre i 120 km al giorno: il Tour de France è la corsa più dura al mondo e un incremento di lavoro di questo genere nell'arco quasi di un mese potrebbe portarlo a un punto di rottura".