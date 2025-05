Giro d’Italia 2025 in tv: dove vedere le tappe. Chi sono i commentatori

Bologna, 7 maggio 2025 – Non disturbate gli appassionati di ciclismo dal nove maggio al primo giugno. C’è il Giro d’Italia 2025 e nessuno se lo perderà. E’ tutto pronto a Durazzo in Albania dove ci sarà la grande partenza nel weekend con tre tappe all’estero prima del rientro in Italia dalla Puglia a partire da martedì. Ventuno tappe per decretare il successore di Tadej Pogacar, quest’anno assente, alla conquista della maglia rosa in quel di Roma, città della passerella finale e della premiazione. Oltre 52mila metri di dislivello con Monte Grappa, Mortirolo, Colle delle Finestre come salite simbolo, ma anche una tappa di sterrato con il richiamo delle Strade Bianche a Siena e due prove a cronometro. Molto verrà deciso nelle salite della terza settimana, mentre sugli appennini sarà la tappa in Abruzzo con arrivo a Castelraimondo ad avere i crismi della battaglia per la classifica generale. Ce n’è un po’ per tutti i gusti. Anche in tv.

Dove vederlo in tv

Doppia opzione televisiva per chi vorrà seguire il Giro d’Italia 2025: in chiaro e a pagamento. La tv nazionale Rai offrirà massima copertura a partire dal mattino per terminare a tarda sera. La programmazione parte la mattina con Giro Mattina, rotocalco di anteprima alla tappa giornaliera condotto da Tommaso Mecarozzi con i contributi di Daniele Bennati e Davide Cassani. Sarà l’introduzione alla corsa circa 45 minuti prima del via ufficiale della tappa. A seguire partirà Prima Diretta con le immagini iniziali della corsa su Raisport Hd, canale 58 del digitale, con Andrea De Luca e Alessandro Petacchi, mentre alle 14 ci sarà il passaggio su Rai Due per la telecronaca della seconda parte di tappa con Francesco Pancani, Stefano Garzelli e Fabio Genovesi, più i contributi dalle moto di Giada Borgato e Stefano Rizzato. Nel post tappa classico appuntamento con il ‘Processo alla tappa’, sempre condotto da Alessandro Fabretti e quest'anno con gli interventi di Davide Cassani, Daniele Bennati e Alessandro Petacchi. Chiusura di giornata con TGiro, a cura di Stefano Rizzato, e con Giro Notte, per gli highlights della tappa. Per il Giro ci sarà anche copertura radiofonica su Radio Rai con cronaca di Cristiano Piccinelli e Manuel Codignoni e commento tecnico di Silvio Martinello e Massimo Ghirotto. Per quanto riguarda la tv a pagamento, invece, sarà come sempre Eurosport a trasmettere in diretta le ventuno tappe del Giro. Il canale di riferimento sarà Eurosport 1, canale 210 di Sky e in streaming su Sky Go e Discovery Plus, con telecronaca di Luca Gregorio e Riccardo Magrini, con interventi di Moreno Moser e Wladimir Belli. Al termine della tappa, lo speciale Giro 360 sul canale Youtube di Eurosport. Non c’è un secondo da perdere: parte il Giro.