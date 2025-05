Giro d'Italia 2025, la rivincita di Del Toro: "Oggi ho sofferto, ma con intelligenza"

Bormio, 28 maggio 2025 – Ieri i primi 'schiaffoni', oggi la riscossa: Isaac Del Toro si riscatta con gli interessi dopo la giornata no di ieri, vincendo la tappa 17 del Giro d'Italia 2025 e allungando di nuovo su Richard Carapaz, Simon Yates e sugli altri rivali. Ancora presto per mettere un'ipoteca sulla maglia rosa di Roma, ma di certo un segnale forte dopo le prime difficoltà.

Le dichiarazioni di Del Toro

E dire che la giornata del messicano si era aperta con due flash di senso opposto: uno scatto, anche piuttosto sterile, in fase iniziale, e qualche problema sulle rampe più dure del Mortirolo, senza neanche poter contare su una UAE Team Emirates-XRG all'apparenza non in grande spolvero nonostante un Juan Ayuso totalmente alla deriva e con Jay Vine ritirato. A dispetto dei suoi 21 anni, Del Toro dimostra di sapersi amministrare meglio di quanto fatto anche nei giorni scorsi, nel contesto di un Giro d'Italia 2025 che sta fungendo da scuola in ogni frazione. La conferma arriva propria dal diretto interessato, che riporta una vittoria di tappa in Messico dopo 23 anni: correva l'anno 2002 e Julio Alberto Perez Cuapio si imponeva sui Monti della Laga e a Corvara in Badia. All'epoca Del Toro doveva ancora nascere: oggi invece la maglia rosa c'è e con una maturità diversa rispetto al recente passato, come confermato ai microfoni del dopo tappa. "Ho sofferto anche oggi, ma la sensazione è stata diversa. Credo di aver lavorato in maniera molto più intelligente rispetto alla giornata di ieri". Per il messicano tanto tifo amico su strada, oltre a quello dei propri cari. "E' sempre speciale essere con la mia famiglia: è una sensazione grandissima". Da qui a Roma le energie, ormai al lumicino, andranno attinte da qualsiasi fonte: anche perché, nonostante l'acuto odierno, Carapaz e Yates restano molto vicini in classifica generale (rispettivamente 41" e 51"). "Siamo tutti stanchi, ma io voglio andare avanti con la mentalità giusta. Gli avversari sono pericolosi, Yates e Carapaz lo sono di più perché più vicini in classifica. E' sempre buono arrivare al traguardo senza avere più energie nelle gambe".

Le dichiarazioni di Gee

Ai piedi del podio c'è Derek Gee che, sornione come suo solito, non nasconde le sue ambizioni, come tra l'altro già fatto alla vigilia della Corsa Rosa. "E' stata una tappa molto difficile e tosta e sull'ultima salita mi mancavano le gambe. Carapaz è stato abile ad aprire il gap finale ma sull'arrivo ci siamo avvicinati". Insomma, per il canadese, non esattamente un attaccante, non la migliore delle giornate: mai come in questo momenti la frazione di domani casca a pennello per lui e per tutti gli altri big della classifica generale. Prima dei botti finali, ancora in montagna. "Vedremo cosa succederà nelle ultime tappe di montagna: per fortuna domani ci aspetta una frazione tranquilla. Bisogna recuperare perché le ultime due frazioni saranno brutali".

Leggi anche - Roland Garros 2025: quando gioca Sinner