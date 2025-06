Giro d'Italia 2025 a Simon Yates: la classifica finale. Tripudio Visma, Kooij vince l’ultima tappa

Roma, 1 giugno 2025 - La tappa 21 chiude il Giro d'Italia 2025 e lo fa nel segno della nuova maglia rosa di Simon Yates, il protagonista della favola del Colle delle Finestre: dal crollo del 2018 che gli costò il sogno più grande alla realizzazione dello stesso sulla medesima salita, con tanto di nuovo record di percorrenza, dopo 7 anni di attesa. Vincono il britannico e la sua Visma-Lease a Bike, che per l'occasione sfodera una nuova livrea rosanero, ma vincono tutti i corridori che riescono a portare a termine una corsa lunga e dura. Si parte dalle altre maglie, la ciclamino di Mads Pedersen, la bianca di Isaac Del Toro, che fino a ieri sognava molto di più, e la azzurra di Lorenzo Fortunato, ma senza dimenticare ogni singolo gregario e il suo supporto al proprio capitano. C'è però anche un'ultima tappa da portare a casa e a far festa è ancora la Visma-Lease a Bike grazie a Olav Kooij: per la squadra olandese è tripudio totale, al netto della dedica all'ex gregario Robert Gesink, che ieri sera ha perso l'amata moglie.

Simon Yates durante la tappa 21 del Giro d'Italia (Ansa)

La cronaca della tappa 21 del Giro d'Italia 2025

L'ultimo atto del Giro d'Italia 2025 sono i 143 km nel cuore di Roma. Dopo brindisi e foto di rito, con tanto di saluto da parte di Papa Leone XIV nel passaggio a Città del Vaticano, parte la corsa vera all'altezza del traguardo volante di Fontana dello Zodiaco: Alessandro Tonelli (Team Polti VisitMalta) prevale su Dries De Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team) e Martin Marcellusi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè), che corre sulle strade di casa e che entrerà nella fuga buona. All'ingresso nel circuito finale si avvantaggia anche Michael Hepburn (Team Jayco AlUla), ripreso poi da Alessandro Verre (Arkéa-B&B Hotels), Enzo Paleni (Groupama-FDJ), Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta) e Josef Cerny (Soudal Quick-Step), che passa per primo al traguardo volante di Roma. Il Red Bull KM di Via di San Gregorio vede invece Hepburn incassare 6" di abbuono, con Cerny e Marcellusi a prenderne rispettivamente 4" e 2". La fuga si smembra e davanti restano i soli Cerny e Paleni ma a 6 km l'attacco finisce. Si va quindi verso la volata, che premia Olav Kooij (Visma-Lease a Bike), che chiude così al meglio il trionfo della sua squadra che coinvolge anche la maglia rosa Simon Yates (Visma-Lease a Bike).

Ordine d'arrivo tappa 21 Giro d'Italia 2025

1) Olav Kooij (TVL) in 3h12'19" 2) Kaden Groves (ADC) st 3) Matteo Moschetti (Q36) st 4) Mads Pedersen (LTK) st 5) Luke Lamperti (SOQ) st 6) Max Kanter (XAT) st 7) Filippo Baroncini (UAD) st 8) Orluis Aular (MOV) st 9) Enrico Zanoncello (VBF) st 10) Giovanni Lonardi (PTV) st

Classifica generale finale Giro d'Italia 2025

1) Simon Yates (TVL) in 82h31'01" 2) Isaac Del Toro (UAD) +3'56" 3) Richard Carapaz (EFE) +4'43" 4) Derek Gee (IPT) +6'23" 5) Damiano Caruso (TBV) +7'32" 6) Giulio Pellizzari (RBH) +9'28" 7) Egan Bernal (IGD) +12'42" 8) Einer Rubio (MOV) +13'05" 9) Brandon McNulty (UAD) +13'36" 10) Michael Storer (TUD) +14'27"