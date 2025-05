Giro d’Italia 2025 tappa 2: percorso, favoriti e orari tv

Tirana, 9 maggio 2025 – Doveva essere un duello tra Mads Pedersen e Wout Van Aert e così è stato. A Tirana sprint vincente del danese nella prima tappa del Giro 2025, ottimo lavoro di Ciccone sulla salita finale per scremare il gruppo, con Van Aert battuto di mezza ruota. Pedersen sarà dunque l’ultimo a partire nella seconda tappa, cioè la cronometro a Tirana di 13 chilometri, e lo farà con la maglia rosa addosso. Ma il Giro ha già perso un protagonista perché la caduta nel finale di Mikel Landa è stata seria, con sospetta frattura della clavicola. Lo scalatore iberico è stato trasportato in barella e con il collare e la sfortuna nei grandi giri proprio non vuole mollarlo. Tutti in gruppo gli altri pretendenti al podio, con i soli Aresman, Fortunato e Meintjes staccati.

Il percorso della crono

Prima cronometro, delle due in programma al Giro d’Italia, e con un percorso da non sottovalutare. Non molto lunga, appena 13 chilometri, ma con una salita nel mezzo che potrebbe creare qualche distacco. La crono sarà interamente cittadina a Tirana e su ampi viali, attenzione a qualche curva a novanta gradi, con il Gpm di Sauk nella parte centrale a spezzare il ritmo con vetta al chilometro 8 dove è situato anche il rilevamento cronometrico intermedio. La salita è breve, meno di due chilometri e catalogata di quarta categoria, ma potrebbe ampliare i distacchi se non affrontata con la gamba giusta. Ultimi 3 km pianeggianti e ultimi 500 m rettilinei e perfettamente pianeggianti su asfalto di larghezza 8 m. Servirà pedalare forte.

Favoriti

Appare una cronometro per specialisti e, seppur breve, gli scalatori dovrebbero pagare dazio. Corridori come Quintana, Gaudu, Ciccone, Bardet, Carapaz e Caruso potrebbero perdere qualche secondo, mentre Roglic, che va molto forte contro il tempo, avrà la chance di prendere un piccolo-grande vantaggio, forse anche la maglia rosa. Pure Ayuso e Tiberi si difendono bene e l’azzurro dovrà subito guadagnare terreno sugli scalatori. Per quanto riguarda i corridori non da classifica generale, ma forti a cronometro, segnaliamo Hayter, Tarling,Tratnik, Plapp e McNulty. Da verificare Wout Van Aert. Il belga va forte contro il tempo ma nella prima tappa ha mostrato qualche piccola crepa in salita ed è stato battuto in volata da Pedersen. Non è al top ma potrebbe tentare di prendersi la maglia rosa essendo ora secondo a 4 secondi dal leader.

Orari e dove vederla in tv

La seconda tappa del Giro d’Italia si disputa sabato 10 maggio con la partenza del primo corridore alle 13.55 e dell’ultimo alle 16.59. Si stima una media oraria compresa tra i 48 e i 50 km/h con tempi di percorrenza di circa 16-17 minuti. L’arrivo della maglia rosa Mads Pedersen è previsto attorno alle 17.15. Diretta in chiaro dalle 12.45 su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, poi passaggio su Rai Due dalle 14 per la seconda parte di tappa. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, a partire dalle 13.15. In streaming su Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Giro 2025, Pedersen si prende la prima tappa e la maglia rosa MANUEL MINGUZZI