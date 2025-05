Giro d’Italia 2025 tappa 10: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Bologna, 19 maggio 2025 – La tappa degli sterrati, una piccola Strade Bianche, ha stravolto la classifica del Giro 2025, fatto scoprire ancora di più e meglio il talento di Isaac Del Toro, ma soprattutto riportato alla vittoria Wout Van Aert. Bellissimo il video dell’ammiraglia dove i direttori sportivi della Visma hanno incitato il belga via radio ‘fallo per i tuoi figli, è il tuo giorno’, la frase chiave per incoraggiarlo a tenere le fiammanti ruote del messicano. E in piazza del Campo ha vinto lui, per la gioia degli appassionati di ciclismo che avevano toccato con mano la delusione per una serie di sconfitte dure da accettare. Poi, c’è la lotta alla generale e a pagare è stato Primoz Roglic, attardato a causa di una caduta altrui che lo ha coinvolto. Lo sloveno dovrà cercare di rifarsi subito nella cronometro in terra di Toscana. Tengono gli italiani, con Tiberi e Ciccone ampiamente in corsa.

Percorso

Cronometro quasi pianeggiante, e per specialisti, di 28 chilometri da Lucca a Pisa. Ci sarà da pedalare forte e gli scalatori potrebbero soffrire. Partenza a Lucca con il giro quasi completo delle mura cittadine. Si raggiunge poi la statale attraverso la zona sud della città e il percorso, dopo il primo rilevamento intermedio a Pontetetto al chilometro 8, diventa praticamente diritto sempre in lievissima ascesa fino alla galleria dei Monti Pisani (950 m). Sono quattro chilometri di leggera salita, niente di particolarmente duro, ma servirà generare alto ritmo. Dopo l’uscita, una serie di ampi e veloci tornanti porta a San Giuliano Terme e di lì alla frazione di Asciano. Sempre per vie rettilinee si raggiunge l’abitato di Pisa a 3 km dall’arrivo. Arrivo in centro accanto alla torre pendente.

Favoriti

I favoriti sono i cronoman, uno su tutti: Joshua Tarling già vincitore a Tirana. A insidiarlo potrebbe essere Primor Roglic, che tra l’altro deve recuperare terreno in classifica, ma attenzione anche a Jay Vine, Edoardo Affini, Mathias Vacek e Brandon McNulty. In ottica classifica, oltre a Roglic, anche Juan Ayuso dovrà mandare un segnale verso il compagno in maglia rosa Isaac Del Toro, mentre l’azzurro Antonio Tiberi, che ben si cimenta contro il tempo, dovrà guadagnare terreno sugli scalatori Carapaz, Ciccone, Yates e Bernal.

Orari tv

La cronometro di Pisa si disputa martedì 20 maggio con partenza del primo corridore alle 13.15 e partenza della maglia rosa attorno alle 17.15. Si stima una media compresa tra i 50 e i 54 km/h con tempi di percorrenza tra i 31 e i 34 minuti. Diretta in chiaro dalle 12.40 su Raisport hd, canale 58 del digitale terrestre, poi passaggio su Rai Due per il finale di tappa. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn. Leggi anche - Giro 2025, acuto di Wout Van Aert. Del Toro in rosa