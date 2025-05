Giro d'Italia 2025, tappa 12: vince Kooij. Ordine d'arrivo e classifica generale

Viadana (Oglio-Po), 22 maggio 2025 - La tappa 12 del Giro d'Italia 2025 riporta in auge gli sprinter e in particolare Olav Kooij, che batte il connazionale Casper Van Uden e si unisce al club di velocisti che hanno già conosciuto il sapore della vittoria in questa Corsa Rosa ancora guidata da Isaac Del Toro. Il messicano controlla la situazione, ma non solo, sprintando al traguardo volante di Brescello che mette in palio secondi di abbuono: il bottino parla di 2" che vanno ulteriormente a rafforzare la sua leadership. La tappa 13 porterà la carovana da Rovigo a Vicenza dopo 180 km: i GPM da scalare sono 4, ma tutti di quarta categoria (per 1.600 metri di dislivello), compresa la rampa finale che conduce proprio all'arrivo.

La cronaca della tappa 12 del Giro d'Italia 2025

La Corsa Rosa riparte dai 172 km da Modena a Viadana (Oglio-Po): un tracciato mosso nella prima parte, con anche 2 GPM di terza categoria. Il terreno sembra fertile per i cacciatori di fuga, che scattano subito nella figura di Giosuè Epis (Arkéa-B&B Hotels), Andrea Pietrobon (Team Polti VisitMalta) e Manuele Tarozzi (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè): quest'ultimo passa per primo al primo dei due GPM di giornata, quello di Baiso (4,8 km con una pendenza media del 6%), mentre il traguardo volante di Felina premia Pietrobon. La strada torna a salire verso La Stella (3,3 km con una pendenza media del 3,9%), strappo non segnato come GPM. L'ascesa di Borsea (3,9 km con una pendenza media al 5,5%) è invece il secondo e ultimo GPM di giornata: lo scollinamento sorride ancora a Tarozzi, mentre il traguardo volante di Sant'Ilario d'Enza vede il successo in volata di Epis. Il KM Red Bull di Brescello vede passare per primo Pietrobon, prendendo 6" di abbuono, ma alle sue spalle si infiamma la bagarre nel gruppo, che ormai ha divorato gli altri due fuggitivi: Kim Heiduk (Ineos Grenadiers) incassa 4" di abbuono, mentre la maglia rosa Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) ne porta a casa 2". Tutto è pronto per la volata, che premia Olav Kooij (Visma-Lease a Bike), bravo a bruciare un Casper Van Uden (Team Picnic PostNL) partito troppo presto.

Ordine d'arrivo tappa 12 Giro d'Italia 2025

1) Olav Kooij (TVL) in 3h55'40" 2) Casper Van Uden (TPP) st 3) Ben Turner (IGD) st 4) Mads Pedersen (LTK) st 5) Kaden Groves (ADC) st 6) Milan Fretin (COF) st 7) Max Kanter (XAT) st 8) Paul Magnier (SOQ) st 9) Matevz Govekar (TBV) st 10) Matteo Moschetti (Q36) st

Classifica generale Giro d'Italia 2025

1) Isaac Del Toro (UAD) in 42h43'28" 2) Juan Ayuso (UAD) +33" 3) Antonio Tiberi (TBV) +1'09" 4) Richard Carapaz (EFE) +1'09" 5) Simon Yates (TVL) +1'11" 6) Primoz Roglic (RBH) +1'26" 7) Derek Gee (IPT) +1'56" 8) Giulio Ciccone (LTK) +2'11" 9) Brandon McNulty (UAD) +2'18" 10) Damiano Caruso (TBV) +2'26"