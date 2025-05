Giro d’Italia 2025 tappa 13: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Viadana, 22 maggio 2025 – La stoccata di Olav Kooji a Viadana. I calabroni della Visma tornano a pungere in volata e l’olandese ha preceduto il connazionale Casper Van Uden e il britannico Ben Turner. Quarto, ma consolidando la maglia ciclamino, Mads Pedersen, rimasto un po’ chiuso nella volatona di gruppo della dodicesima tappa del Giro d’Italia. Indietro gli italiani con Matteo Moschetti migliore in undicesima posizione. La corsa rosa ora ripartirà da Rovigo venerdì 23 maggio, con una tappa adatta agli scattisti in un finale con qualche strappo verso l’arrivo di Vicenza. Per i big, invece, è ancora presto e probabilmente servirà attendere Asiago per ulteriori battaglie.

Percorso

Tappa di 180 chilometri da Rovigo a Vicenza con un finale tutto da seguire. Frazione completamente piatta nella prima parte salvo la breve salita di passo Roverello nei Colli Euganei. A 60 km dall’arrivo si entra nei Monti Berici dove si affrontano continui saliscendi e la salita di San Giovanni in Monte (circa 5 chilometri), che potrebbe dare vita agli attacchi finali. Dopo un primo passaggio sulla linea di arrivo si percorre un circuito di circa 20 km con la salita di Arcugnano (via Pilla) prima del finale al Santuario di Monte Berico. Ultimi 3 km completamente piatti fino ai 1200 m dall’arrivo dove inizia lo strappo finale. Ultimo km di pendenza media 7.1%, ultima parte attorno al 10% e punte proprio al termine dello strappo dell’12%. Rettilineo finale di 300 m in asfalto di larghezza 7 m.

Favoriti

La tappa è molto facile per oltre metà, ma dal San Giovanni in Monte può accendersi fino al finale. L’ultimo chilometro, ad esempio, è tutto da seguire con lo strappo che porta all’arrivo con pendenze massime del 12%. Insomma, uno scattista-finisseur potrebbe fare la differenza. Uno dei candidati può essere Thomas Pidcock, ma attenzione anche a Richard Carapaz, che ha già fatto vedere le sue doti l’altro giorno. Wout Poels, Einer Rubio, Davide Piganzoli, Diego Ulissi e Mathias Vacek potrebbero diventare protagonisti di una tappa non facilmente pronosticabile.

Orari tv

La tredicesima tappa del Giro d'Italia si disputa venerdì 23 maggio con orario di partenza da Rovigo alle 16.55 e arrivo stimato a Vicenza tra le 16.55 e le 17.23, con una media oraria compresa tra i 42 e i 46 km/h. Live su Raisport Hd, canale 58 del digitale terrestre, dalle 12.45, poi passaggio su Rai Due dalle 14 per le ultime fasi della tappa. Telecronaca di Pancani, Genovesi e Garzelli. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, con telecronaca di Gregorio-Magrini. In streaming s Discovery Plus e Dazn.