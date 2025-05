Giro d’Italia 2025, tappa 15: percorso, altimetria, favoriti e orari tv

Gorizia, 24 maggio 2025 – Doveva essere una tappa facile e interlocutoria, invece si è rivelata più selettiva del previsto. La girandola delle cadute verso Gorizia nella quattordicesima tappa del Giro 2025 ha abbattuto Giulio Ciccone e fatto attardare Antonio Tiberi, ora distanziato di 3 minuti dalla maglia rosa, una disdetta, e tra i big sono rimasti nel gruppo di testa solo Tom Pidcock, Richard Carapaz e Simon Yates, con Del Toro ancora leader con margine nella generale, considerando che pure Roglic e Ayuso sono arrivati al traguardo con circa un minuto di ritardo. La generale è di fatto stravolta con il messicano in testa con 1’20” su Simon Yates, poi Juan Ayuso a 1’26”, seguito da Richard Carapaz a 2’07” e Primoz Roglic a 2’23”. Il primo italiano è dunque Damiano Caruso settimo a 2’55”, mentre Antonio Tiberi è sceso di cinque posizioni ed è ottavo a oltre 3 minuti. Ma domenica in tanti potranno rifarsi. Non c’è un arrivo in salita ma il Monte Grappa potrebbe fungere da trampolino di lancio per qualche scalatore.

Percorso

E’ la tappa del Monte Grappa. Da Fiume Veneto ad Asiago, per 219 chilometri e 3100 metri di dislivello. Prima vera tappa di montagna anche se le salite non sono in prossimità del traguardo. Percorso pianeggiante fino alle porte di Romano d’Ezzelino, dove parte la salita del Monte Grappa, che misura 25 chilometri al 5.7% di pendenza media e 11% di pendenza massima. Raggiunta la vetta a 1611 metri sul livello del mare, al chilometro 128 di gara, parte una lunga e impegnativa discesa fino a Fonzaso e Arsiè dove, superate le Scale di Primolano (in discesa) si affronta la “salita di Enego” che porta ala Gpm di Dori a circa 20 km dall’arrivo. E’ una salita lunga 16.4 chilometri con pendenza media del 5.4% e massime del 9%. Gpm di fatto pedalabile con vetta a 28 chilometri dal traguardo. Ultimi 20 km molto ondulati e ultimi 5 km dopo Gallio in leggera discesa fino ai 900 m.

Favoriti

Tappa da fughe, ma anche da possibili attacchi per la generale, soprattutto per chi è rimasto indietro in classifica. Attenzione agli scalatori come Einer Rubio, Nairo Quintana, Thymen Arensman e Michael Storer. Nella lotta alla rosa da capire la tattica della Uae. Del Toro è stato designato capitano oppure Ayuso inizierà ad attaccarlo per riavvicinarsi? Anche Simon Yates comincia a farsi temibile e ci si attende un segnale pure da Primoz Roglic, fin qui molto coperto e sfortunato.

Orari tv

La quindicesima tappa del Giro d'Italia 2025 si disputa domenica 25 maggio con partenza da Fiume Veneto alle 11.26 e questi passaggi principali: Gpm del Monte Grappa attorno alle 15, Gpm di Dori tra le 16.20 e le 16.58, arrivo previsto ad Asiago tra le 16.53 e le 17.32. Diretta su Raisport Hd, canale 58 del digitale, a partire dalle 10.30 del mattino, poi consueto passaggio su Rai Due dalle 14. In streaming su Raiplay. Live a pagamento su Eurosport 1, canale 210 di Sky, e in streaming su Discovery Plus e Dazn.